«Желаю исцеления и укрепления духа»: Митрополит Кирилл навестил раненых бойцов в РКБ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл навестил наших военных, которые проходят лечение в военном госпитале при Республиканской клинической больнице. Владыка поздравил восстанавливающих здоровье мужчин с праздником Светлой Пасхи и днем Георгия Победоносца.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Заместитель главного врача РКБ по медицинской части Михаил Бурмистров рассказал митрополиту о том, как лечат бойцов. Что в случае тяжелых ранений требуется по 7-8 операций одному человеку, но в стенах госпиталя им оказывают всю необходимую помощь.

«Бывает, бойцы получают по 10-12 ранений, но после лечения возвращаются опять в строй. Настолько мотивированы. Мы столько историй здесь слышим и трагичных, и героических, стараемся каждому внимание уделить», – отметил заместитель главного врача РКБ.

В отделении митрополит подарил всем пациентам сладкие подарки и пасхальные куличи, а еще всем бойцам подарил иконы Божией Матери в миниатюре, чтобы было легко взять их с собой.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Христос Воскресе! С праздником вас, с праздником Светлой Пасхи, с днем Георгия Победоносца, нашего великомученика – знамя нашей русской победы, русского духа, русской армии. Хочу пожелать вам исцеления, выздоровления, возвращения к своим близким, в свои дома к родителям, женам, детям. Божьей помощи пожелать вам и поблагодарить вас за воинский подвиг. Дай Бог вам всем здоровья, укрепления духа, неоскудевающей веры – там где вера, там все хорошо», – отметил владыка.

Певчие после исполнения молитв спели для бойцов «Катюшу», а после этого Митрополит Кирилл рассказал, что до РКБ посетил онкоцентр ДРКБ, и там хор исполнил детские песни. Песню «От улыбки» военные восприняли крайне позитивно, и после окончания песни долго аплодировали и улыбались.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Владыка прошелся по палатам, поговорил с ребятами и пожелал всем крепкого здоровья.

Военнослужащий, проходящий лечение в военном госпитале при РКБ, рассказал, что визит митрополита – это крайне волнительное и приятное событие.

Игорь ушел служить добровольцем в августе 2023 года, свой порыв объясняет просто: «за страну». Мужчина получил осколочные ранения ног – попал под минометный обстрел после освобождения Авдеевки.

«Когда там находишься, все по-другому воспринимаешь. Там без веры вообще никак, как у Егора Летова: “В окопах атеистов нет”», – отметил он.

Сейчас Игорь ходит без затруднений, осталось завершить реабилитацию. Потом мужчина поедет домой, а после – вернется служить.