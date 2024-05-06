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«Не бойтесь, радуйтесь»: пациентов онкоцентра ДРКБ Митрополит Кирилл поздравил с Пасхой
Детскую республиканскую клиническую больницу посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Владыка поздравил маленьких пациентов онкологического центра ДРКБ и их родителей с праздником Светлой Пасхи.
«Выздоравливайте, дорогие дети! Оставайтесь с Богом, мамы и папы. Помогай Господь всем! Надо твердо верить. Господь, когда воскрес, сказал первые два слова: первое слово в Пасху было „радуйтесь“, а второе – „не бойтесь“. Поэтому – не бойтесь, радуйтесь, помогайте друг другу. С Божьей помощью, Господь вернет всем здоровье и даст сил. Всего самого доброго! Христос Воскресе», – отметил владыка, обращаясь к детям и их родителям.
Детям подарили шоколадки, пасхальные куличи, владыка прошел по палатам и вручил детям теплые одеяла.
Дети пообещали гостю как можно быстрее выздороветь, а он в свою очередь благословлял их.
Певчие по просьбе митрополита исполнили песенку крокодилы Гены и «От улыбки».
В молитвенной комнате, которую не так давно открыли в онкоцентре, митрополит еще раз пообщался с детьми. Они с удовольствием самостоятельно зажгли свечи в домашнем храме и сделали общее фото.
«В онкоцентре лежат дети с тяжелой патологией, детям в трудной жизненной ситуации нужна не только медикаментозная помощь, но и помощь Всевышнего. Сегодня Владыка Кирилл приехал к нам, он своим присутствием навеял надежду, предал силы детям и их родителям к скорейшему выздоровлению. Это святой день!» – отметил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
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