Желавший воевать за ВСУ суду: «Неправильно оценивал обстановку в мире, раскаиваюсь»

Сегодня в Вахитовском суде Казани состоялись прения по делу уроженца Чистополя Арсения Глебова. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также в попытке вступить в украинский интернациональный легион для борьбы против России.

Арсений Глебов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В начале заседания суд продлил Глебову содержание в СИЗО до января 2026 года, а затем перешел к прениям.

«Считаем, что вина подсудимого установлена полностью, в том числе показаниями свидетелей и материалами дела. При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности преступления. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, прошу учесть признание вины и раскаяние, а как отягчающее – то, что преступление совершено по политическим, идеологическим мотивам», – сказал государственный обвинитель.

Он попросил суд признать Арсения Глебова виновным по эпизоду с распространением фейков и назначить ему 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься администрированием ресурсов в интернете на пять лет. По эпизоду с попыткой вступить в интернациональный легион гособвинитель запросил 8 лет с ограничением свободы на один год.

«Путем частичного сложения наказаний прошу назначить 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права администрировать сайты сроком на 5 лет», – дополнил он.

Прокурор также попросил ограничить Глебову свободу на один год после отбытия наказания. Таким образом, ему будет запрещено покидать постоянное место жительства, и он должен будет отмечаться в орган надзора раз в месяц.

«Я был молод и глуп, раскаиваюсь. Я неправильно оценивал обстановку, которая происходит в мире, смотрел только с одной стороны на всю эту ситуацию. Искренне раскаиваюсь, больше так не буду», – выступил в прениях Арсений Глебов.

Адвокат Глебова обратила внимание суда на признание ее подзащитным своей вины, отсутствие у него судимостей и необходимость его помощи семье — сестре и матери. В связи с этим она попросила назначить ему минимальное наказание.

Арсений Глебов находится в СИЗО с 29 июня 2022 года. Его задержали в столичном аэропорту Внуково. При нем были найдены запчасти для УАЗа, телефон, рации, кольцо со свастикой и книга Невзорова*.

По словам Глебова, он хотел вернуться в Армению, где тогда проживал. Однако следствие считает, что он намеревался вступить в интернациональный легион на Украине.

По версии следователей, с начала спецоперации Глебов, проживая в Армении, оставлял на площадке YouTube комментарии с критикой властей и ВС РФ, адресованные Зеленскому. Он обращался к военному атташе Украины с желанием присоединиться к легиону для борьбы с Россией. Позднее с Глебовым связались неизвестные лица, предложившие помощь в осуществлении его планов.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением