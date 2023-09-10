news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 10 сентября 2023 08:35

Zeit: У Шольца не получилось «отвесить пощечину» России в итоговой декларации G20

Скопировать ссылку

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели помешало планам канцлера ФРГ Олафа Шольца дать «звучную пощечину» России. Об этом сообщает Zeit.

Напомним, что в итоговом документе в отличие от предыдущего года не было пункта с осуждением российской спецоперации. Страны-участницы призвали действовать в отношении украинского конфликта, следуя принципам и уставам Организации объединенных наций. К тому же часть участников отказалась интерпретировать события вокруг Украины так, как это было выгодно Западу.

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта, — напомнили в статье. — Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации нет осуждения России, не было упоминания и о „пощечине“».

Автор текста отмечает, что этот решение, принятое на предыдущем саммите, не стало решающим, а та самая «пощечина» с осуждением действий Москвы так и не была «отвешена».

читайте также
Украина раскритиковала коммюнике G20 из-за отсутствия формулировок против РФ
#G20 #Олаф Шольц
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное