Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели помешало планам канцлера ФРГ Олафа Шольца дать «звучную пощечину» России. Об этом сообщает Zeit.

Напомним, что в итоговом документе в отличие от предыдущего года не было пункта с осуждением российской спецоперации. Страны-участницы призвали действовать в отношении украинского конфликта, следуя принципам и уставам Организации объединенных наций. К тому же часть участников отказалась интерпретировать события вокруг Украины так, как это было выгодно Западу.

«Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта, — напомнили в статье. — Теперь он признает то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации нет осуждения России, не было упоминания и о „пощечине“».

Автор текста отмечает, что этот решение, принятое на предыдущем саммите, не стало решающим, а та самая «пощечина» с осуждением действий Москвы так и не была «отвешена».