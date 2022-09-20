«Ждуны не голосуют»: Стремоусов сообщил, что в референдуме смогут принять участие не все

В Луганской народной республике единогласно приняли закон о референдуме по вхождению региона в состав России, на данный момент его уже подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Однако, принять участие в голосовании смогут не все.

«Люди, живущие в Херсонской области, те, кто остался… они пойдут на референдум. Те, кто выехал – ждуны, они не будут иметь возможность проголосовать», – цитирует РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Ранее власти Херсонской области приняли решение о проведении «немедленного» референдума по вхождению региона в состав России, откликнувшись таким образом на призы общественников. Позже к властям с аналогичной просьбой обратились запорожские общественники – председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации призвали провести голосование «как можно скорее».

Решение о проведении референдумов в сжатые сроки поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. «Уверен, что мы преодолеем все препятствия и трудности. Быть вместе – наша судьба», – написал он в своем телеграм-канале.