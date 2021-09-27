Горздрав: Ситуация с Covid-19 в Набережных Челнах остается напряженной

Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Набережных Челнах остается напряженной. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

«Ситуация напряженная, количество обращений стабильно, без тенденции к снижению. По дням недели мы отмечаем рост количества обращений», — сказал докладчик.

В городе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. В настоящее время первым компонентом привиты 128 752 человека, вторым — 111 674.

«По плану мы должны вакцинировать 328 338 человек. На сегодняшний день мы вакцинировали 32,2% от плана», — уточнил Александр Николаев.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 3 758 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, работают два провизорных госпиталя — это инфекционная больница и горбольница №5, где обрабатываются первичные обращения.

Под медицинским наблюдением находятся 142 человека, 80 из них контактные. Снято с наблюдения 9 616 человек в связи с истечением срока медицинского наблюдения и выздоровления.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал усилить работу по вакцинации населения, отметив, что невакцинированные от Covid-19 челнинцы «играют в рулетку».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь из Набережных Челнов сняла сториз-репортаж из горбольницы № 5.