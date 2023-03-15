Здесь растят настоящих офицеров: члены Общественного совета Минобороны о военных вузах РТ

Члены Общественного совета при Министерстве обороны России побывали в Казанском Суворовском училище

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сегодня 11 участников Общественного совета при Министерстве обороны России побывали в Казанском Суворовском училище и в Военном комиссариате Татарстана. Главной целью визита было узнать, как налажена работа с военнослужащими, как решаются проблемы бойцов и их семей.

«Слава о выпускниках Суворовского училища Казани прогремела на всю страну»

К визиту делегации Общественного совета курсанты Суворовского училища подготовились основательно. Ребята выбрали свои самые лучшие рисунки и поделки, подготовили концертные номера, выучили стихи. Рассказали о помощи именным батальонам – курсанты показали, сколько им удалось собрать ценного груза для бойцов.

Курсанты рассказали о помощи именным батальонам Татарстана Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Мы не смогли остаться в стороне от того, что сейчас происходит в зоне военной спецоперации. Мы преклоняемся перед бойцами и благодарим их за те подвиги, которые они совершают. Сбор помощи – это наш маленький вклад в Победу», – рассказал суворовец Артур.

Во время экскурсии почетным гостям показали собственную киностудию училища, где создают ролики и фильмы, а также аудитории с новейшим учебным оборудованием. Визитной карточкой училища стал зал Героев, где вывешены портреты десяти выпускников, ставших Героями СССР и России. Там же выставлены макеты крупнейших сражений за всю историю России, сделанные самими курсантами.

Визитной карточкой училища стал зал Героев, где вывешены портреты десяти выпускников, ставших Героями СССР и России Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Суворовское училище в Казани всегда славилось своими выпускниками, блестяще подготовленными будущими офицерами. Мы увидели, что здесь хорошо организован учебный процесс. Все педагоги – профессионалы своего дела. Жизнь кипит, офицерская традиция здесь продолжается. Это очень радует. Хочется пожелать руководству училища, его курсантам и выпускникам удачи», – подытожил председатель комиссии Общественного совета по патриотическому воспитанию и содействию юнармейскому движению Вячеслав Калинин.

Вячеслав Калинин: «Мы увидели, что здесь хорошо организован учебный процесс. Все педагоги – профессионалы своего дела» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Работу Военкомата РТ нужно ставить в пример другим регионам страны»

О том, как проводится работа с призывниками и мобилизованными, какая помощь направляется их семьям, более подробно участникам Общественного совета рассказал военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. Встреча прошла в Военкомате Татарстана сегодня утром.

Выступая перед гостями, Погодин отметил, что с начала военной спецоперации военные комиссариаты проделали колоссальную работу. Появились именные батальоны «Алга» и «Тимер», в зону СВО отправили тонны груза с гуманитарной помощью. Родственники мобилизованных получили возможность связаться с ними с помощью телемоста. Увидеть своих родных из зоны СВО по видеосвязи смогли почти полсотни семей.

Сергей Погодин рассказал, как проводится работа с призывниками и мобилизованными, какая помощь направляется их семьям Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Начальник отдела подготовки и призыва на военную службу Военкомата РТ Ильшат Каримов рассказал, что отдельное внимание в республике уделяется патриотическому воспитанию детей и молодежи. В частности, говорили о движении «Юнармия», которое с каждым годом все больше набирает популярность.

«Посещение военкомата оставило очень позитивное впечатление. Мы увидели, насколько блестяще организована работа в Татарстане. Доклад военного комиссара был емким. Он дал нам понять, что работа с военнослужащими и призывниками здесь выстроена очень четко. Это, конечно, можно поставить в пример другим регионам страны», – поделился своими впечатлениями Вячеслав Калинин.

«Редко встретишь в регионах такое большое количество качественных СМИ»

Подводя итоги двухдневного пребывания в Казани, участники Общественного совета при Минобороны РФ отметили, что во многом положительных результатов в работе с военнослужащими смогли добиться благодаря татарстанским журналистам. Именно СМИ помогли снизить накал эмоций в начале специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации в стране. А истории о Героях, добровольцах и тех, кто, находясь в тылу, прилагает максимум усилий, чтобы собрать помощь бойцам и нуждающимся на Донбассе, усиливает патриотизм населения.

Владимир Соловьев: «Такое качество и количество средств массовой информации редко где встречается» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я всегда привожу в пример прессу Татарстана. Такое качество и количество средств массовой информации редко где встречается. Действительно видно, что жители республики правильно воспринимают происходящее. Патриоты собирают помощь для фронта, заботятся о семьях военнослужащих и погибших. Это очень важно», – отметил в беседе с журналистами председатель Союза журналистов России и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев.

Участники Общественного совета уверены, что Татарстан и в дальнейшем будет удерживать лидирующие позиции как в работе с бойцами, так и с их семьями.

«Главная цель Общественного совета при Министерстве обороны РФ – объединить интересы гражданского общества и военнослужащих. За последние несколько лет мы объездили практически всю Россию. Мы побывали в самых дальних уголках – от Камчатки и Курильских островов до Калининграда. Хочу подчеркнуть, что мы проводим не экскурсии. Мы смотрим, есть ли проблемы и трудности, которые могут возникнуть, и докладываем об этом в министерство», – рассказал журналистам председатель Общественного совета, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Накануне почетные гости посетили Казанское танковое училище, где им показали, как живут и учатся курсанты. Небольшая экскурсия по вузу охватила бассейн, спортзал, аудитории, тренажеры и, конечно же, главную достопримечательность училища – парк с Аллеей Героев СССР и России.