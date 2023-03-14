Общественный совет при Минобороны: «Впечатляет, что Татарстан делает для бойцов и семей»

Кирилл Кулаков провел для почетных гостей небольшую экскурсию по вузу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я под огромным впечатлением от Татарстана»

Посмотреть, в каких условиях живут и учатся курсанты Казанского танкового училища, и увидеть своими глазами кузницу Героев-танкистов сегодня приехала делегация Общественного совета при Министерстве обороны России. Почетные гости пробудут в Казани пару дней, за это время они планируют посетить еще Суворовское военное училище и побеседовать с представителями татарстанского военкомата.

Возглавляет Общественный совет при Министерстве обороны РФ главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В состав общественной структуры также входят генеральный директор Регионального общественного фонда содействия и помощи Воздушно-десантным войскам «ВДВ – боевое братство» Александр Макеев, председатель Союза журналистов России и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев, контр-адмирал и член Региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов» Владимир Маслюк, журналист, президент АНО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова.

«Я должна сказать, что я под огромным впечатлением от Татарстана. Эта встреча показала, насколько профессионально руководство республики владеет системой социальной работы в условиях СВО. Как они много делают для того, чтобы объединить республику и создать все условия для семей военнослужащих, и заботятся о тех, кто сейчас находится за лентой», – поделилась впечатлениями о встрече Арина Шарапова.

«Мы приехали узнать, как живется курсантам»

Перед тем как пообщаться с курсантами, вручить отличившимся студентам грамоты и ценные подарки, начальник Казанского танкового училища Кирилл Кулаков провел для почетных гостей столицы небольшую экскурсию по вузу. Он рассказал о том, с чего началась история училища, о том, чем оно сегодня знаменито. Достопримечательностью училища стал парк с Аллеей Героев, который был открыт в честь столетия военного вуза. Здесь вывешены портреты знаменитых танкистов, получивших звания Героя СССР и России.

Делегация приехала посмотреть, в каких условиях живут и учатся курсанты Казанского танкового училища, и увидеть своими глазами кузницу Героев-танкистов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Затем представителям общественного совета показали аудитории, где занимаются курсанты, тренажеры, полностью имитирующие боевые машины, бассейн и спортзал. Большое впечатление на гостей училища произвели танки, на которых ребята отрабатывают все навыки.

«Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как живется курсантам, есть ли у них какие-то проблемы. По всей видимости, все у них в порядке», – отметила в беседе с журналистами Арина Шарапова.

Представителям общественного совета показали аудитории, где занимаются курсанты, тренажеры, полностью имитирующие боевые машины, бассейн и спортзал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Под опекой совета находятся военнослужащие и их семьи со всей России»

Объединить интересы гражданского общества и военнослужащих – главная цель Общественного совета при Министерстве обороны России, рассказал его председатель Павел Гусев. Совет был создан Указом Президента России Владимира Путина в декабре 2006 года. С тех пор его представители ездят по всей стране, помогают военнослужащим, их семьям и вдовам решить проблемы, если таковые имеются.

«За последние несколько лет мы объездили практически всю Россию. Мы побывали в самых дальних уголках – от Камчатки и Курильских островов до Калининграда. Мы очень внимательно смотрим на то, как происходит обучение в суворовском училище и других военных вузах по стране. Я подчеркну, что мы не экскурсию проводим. Мы смотрим с позиции гражданского общества на проблемы и трудности, которые возникают, и докладываем об этом в Министерство обороны», – отметил Павел Гусев.

Большое впечатление на гостей училища произвели танки, на которых ребята отрабатывают все навыки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За долгие годы общественный совет помог многим семьям и военнослужащим.

«Самое главное, что мы видим, что наша деятельность эффективна, есть отдача и обратная связь. Если мы приезжаем куда-то и видим какие-то проблемы, то мы не просто записываем в дневник, а пытаемся их решить. Я уверена, что у нас все получается», – добавила Шарапова.

В конце своего визита в Казанское танковое училище председатель Общественного совета Павел Гусев вручил Кириллу Кулакову почетную грамоту. Также вузу передали детский рисунок, который выиграл когда-то конкурс и побывал в космосе. В совете выразили надежду на то, что такой необычный подарок найдет место в новом музее училища.