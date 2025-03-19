«Здесь действительно заботятся о нас»: Магдеев навестил бойцов в госпитале Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил госпиталь для ветеранов войн, чтобы лично пообщаться с участниками СВО, их семьями, а также узнать, как проходит лечение и реабилитация военнослужащих. В рамках визита он встретился с бойцами, перенесшими ранения, а также с вдовами и матерями погибших солдат. Внимание к их нуждам и вопросам адаптации после боевых действий становится одной из ключевых задач городской администрации.

В коридоре госпиталя мэр случайно встретил участника СВО с позывным Шаман. Мужчину, передвигающегося в инвалидной коляске, везли на обследование. Разговор завязался сам собой. Боец рассказал о ранении и поделился мнением, что здесь самая лучшая клиника.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Шаман – житель Лениногорска, был ранен под Угледаром в мае 2024 года. Как он сам вспоминает, сначала «летали птички» – беспилотники, затем начался минометный обстрел. Получив серьезное ранение, он оказался в госпитале для ветеранов в Челнах, где сейчас проходит курс реабилитации. Несмотря на тяжелый путь к восстановлению, он не теряет духа.

«Врачи относятся с пониманием, с заботой, лечение проходит отлично. Питание хорошее, физлечение, ЛФК, массаж – все есть, всего хватает», — рассказывает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В госпитале проходят лечение не только сами бойцы, но и их родственники. Для многих из них важна не только медицинская, но и психологическая помощь.

«Я похоронила мужа в феврале, — рассказывает Елена, вдова военнослужащего. — Фонд «Защитники Отечества» предложил помощь психолога, и я согласилась. Теперь прохожу реабилитацию, за что очень благодарна. Здесь действительно заботятся о нас».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сурия, мать погибшего солдата, также отмечает высокий уровень поддержки.

«Нам оказывают психологическую помощь, ставят капельницы, уколы, все по назначению. Очень благодарна врачам и медсестрам за их внимание», — говорит она.

Сейчас в госпитале на круглосуточном стационаре находятся шесть участников СВО и 26 членов их семей. Им оказывается не только медпомощь, но и содействие в соцадаптации. Однако, как отметила главврач госпиталя Резеда Мавзютова, учреждению необходимо дальнейшее развитие. В частности, она предложила создать в Челнах филиал предприятия по изготовлению протезов и ортезов, действующего в Казани.

«Было бы удобно, если бы при госпитале организовали филиал, куда могли бы приезжать специалисты, снимать замеры и изготавливать индивидуальные протезы для участников СВО», — пояснила Мавзютова.

Мэр Челнов высоко оценил работу медперсонала и отметил их ответственное отношение к пациентам. По его словам, сейчас важно создать максимально комфортные условия для лечения и реабилитации бойцов.

«СВО закончится, но ветеранам боевых действий потребуется длительная психологическая и медицинская помощь. Наша задача – сделать так, чтобы они получали ее в полном объеме», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поддержка ветеранов и семей военнослужащих остается приоритетной задачей для города. Госпиталь для ветеранов войн в Челнах – один из примеров того, как организована эта работа. Власти обещают и дальше совершенствовать систему помощи, чтобы обеспечить бойцам достойное лечение и поддержку на всех этапах их восстановления.

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