«Ждем вас с победой, вы для нас уже герои!»: как Татарстан провожал мобилизованных

Первая большая группа мобилизованных татарстанцев отправилась сегодня из Казани в военную часть Центрального военного округа. Там призывники пройдут второй этап боевого слаживания. Как оценивают свои навыки сами мобилизованные, и как сегодня они прощались с родными и близкими – в репортаже «Татар-информа».

Сотни человек сегодня собрались в пункте сбора на «Казань Экспо». Родные и близкие пришли проводить первую группу мобилизованных татарстанцев Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Раз призывают, значит так нужно»

«Конечно же, мы переживаем. Сегодня уезжает мой сын, он работал на заводе, был отличным токарем. Когда пришла повестка, мы нисколько не удивились. Сказали: "Сынок, раз призывают, значит так нужно". И тем более, мы не должны оставаться в стороне. Должны отстоять свою Родину. Все мы сейчас надеемся на лучшее и ждем наших мужей и сыновей. Желаем им вернуться живыми и невредимыми», – рассказала жительница Казани Марьям.

Сотни человек сегодня собрались в пункте сбора на «Казань Экспо». Родные и близкие пришли сегодня проводить первую группу мобилизованных татарстанцев. Это порядка 700 бойцов, которые отправятся в военную часть на территории Центрального военного округа. Там в течение месяца ребята будут проходить второй этап боевой подготовки. Они получат оружие, технику, дополнительные комплекты с вещами. Сделано все для того, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, служили с достоинством и принесли стране долгожданную победу.

Кирилл Кулаков: «Задачи будут непростые, поэтому от вас требуется высочайшая воинская дисциплина, организованность и слаженность подразделени» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я бы хотел вам сегодня пожелать, чтобы вы набрались необходимого опыта, знаний, умений и навыков, которые необходимы для поставленных задач. Задачи будут непростые, поэтому от вас требуется высочайшая воинская дисциплина, организованность и слаженность подразделений. Четко выполняйте указания и требования своих командиров. Не один в поле воин, а коллектив. Я хочу вам пожелать победы, и чтобы вы с достоинством и честью выполнили свой долг перед Родиной», – обратился к мобилизованным татарстанцам начальник Казанского танкового училища, генерал-майор Кирилл Кулаков.

«Перед нами стоит священная задача – защитить Родину»

Поддержать убывающих бойцов сегодня пришел и доброволец из именного батальона «Алга» помощник имама Руслан. Он несколько месяцев в составе батальона выполнял боевые задачи в зоне СВО. В бою Руслан получил осколочное ранение, лечился в госпитале в Симферополе. После выздоровления уже в ближайшее время возвращается на передовую.

Помощник имама Руслан несколько месяцев в составе батальона выполнял боевые задачи в зоне СВО Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не забывайте, что нам отовсюду идет большая поддержка. Поминайте Аллаха, он обязательно нам всем поможет. Как только закончится вся реабилитация, я собираюсь туда вернуться. Главное, не падать духом. Перед нами стоит священная задача – защитить Родину. Поэтому, нужно держаться друг за друга и поддерживать», – обратился к новобранцам помощник имама Руслан.

Поддержать и напутствовать мобилизованных пришли и православные священнослужители. Они напомнили бойцам, что везде и всегда, прежде всего, нужно оставаться человеком.

Протоиерей Алексей: «Русский воин всегда помнил о том, что после боя нужно оставаться человеком» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Несмотря на всю сложившуюся ситуацию, русский воин всегда помнил о том, что после боя нужно оставаться человеком. Их сердца не должна охватывать ненависть», – сказал руководитель отдела по взаимоотношению с Вооруженными силами казанской епархии протоиерей Алексей.

«Я сделаю все для того, чтобы защитить свою семью»

После торжественной части мобилизованным дали некоторое время, чтобы побыть с родными и близкими. Разговоры о самом важном, признания в любви, объятия детей, молитвы матерей и жен о том, чтобы каждый вернулся живым и невредимым... Провожали бойцов целыми семьями.

Мобилизованным дали некоторое время, чтобы побыть с родными и близкими Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я ожидал, что мне придет повестка. Поэтому начал готовиться к призыву сразу после объявления о частичной мобилизации. Родные отнеслись с пониманием. Мама плакала, конечно. Переживает за меня до сих пор. Но я обещал, что обязательно вернусь и сделаю все, для того, чтобы защитить свою семью и нашу страну», – рассказал мобилизованный казанец Максим.

Сегодня военнослужащие говорили о том, что к выполнению боевых задач они все уже готовы. Некоторым еще нужно отработать какие-то навыки, восполнить пробелы они смогут на дальнейших этапах боевого слаживания.

Военнослужащие говорили о том, что к выполнению боевых задач они все уже готовы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Здесь в Казани нас уже научили многому. Подготовка на полигоне была организованна на "отлично". И если раньше было больше страха, то сегодня появилась уверенность в себе. Надеемся, что мы вернемся с победой. Держите за нас кулаки», – сказал призывник Тимур.

В объективы журналистов попал трогательный момент прощания мобилизованного мужчины с маленьким сыном. Малыш с игрушечным автоматом в руке обнял отца и зарылся лицом ему в плечо.

«Для нас они уже герои»

Перед отправкой всем мобилизованным раздали сухпайки, которые собраны сотрудниками ООО «Бэхетле». Они собрали 7 тысяч продуктовых наборов, общий вес груза составил 20 тонн. Соки, печенье, сгущенка, сухари, мармелад, чай и многое другое – все это может пригодиться ребятам в пути, считает генеральный директор компании Муслима Латыпова.

Муслима Латыпова: «Для нас сегодня они настоящие патриоты нашей Родины. Это от души» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Хочется таким образом выразить нашим мобилизованным ребятам свою благодарность. Для нас сегодня они настоящие патриоты нашей Родины. Это от души. И для нас сегодня они уже герои», – отметила Латыпова.

Семьи мобилизованных получат всю необходимую поддержку

Семьи мобилизованных татарстанцев республика не оставит без внимания и поддержки. Активисты общественного движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!» на сегодняшний день обошли тысячи семей, и собрали в благотворительный фонд более 20 млн рублей. Все эти деньги пойдут на нужды семей призывников.

Тимур Сафин: «Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы рядом» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Каждая семья должна понимать, что у нее есть возможность положиться на нас и на руководство республики. Мы оказываем поддержку и в быту, и разного рода консультации, и выплаты. Мы придем в каждую семью. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы рядом», – объяснил координатор республиканского движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!» Тимур Сафин.