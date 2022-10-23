На видео попал момент прощания мобилизованного жителя РТ с маленьким сыном

На видео попал момент прощания мобилизованного жителя Татарстана с маленьким сыном. Мальчик обнимает отца, в его руке игрушечный автомат.

Сегодня в пункте сбора на базе «Казань Экспо» состоялась первая отправка мобилизованных татарстанцев.

Сотни родных и близких пришли, чтобы попрощаться со своими мужьями и сыновьями. Многие из них не смогли сдержать слез.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что мобилизованные отправляются на следующий этап подготовки. Она будет проходить на территории Центрального военного округа России. Там они проведут около месяца.