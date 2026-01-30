«Ждем с большой победой»: школьники Нижнекамска собрали гуманитарную помощь для фронта

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В гимназии №32 Нижнекамска стартовала очередная акция в поддержку участников специальной военной операции. Учебное заведение регулярно собирает гуманитарную помощь для бойцов, активно сотрудничает со СТОС и жителями микрорайона.

Поддержка военнослужащих, находящихся на линии фронта, является одним из приоритетных направлений работы гимназии.

Одними из первых к акции присоединились ученики седьмых классов. На уроке технологии ученицы 7А класса занялись изготовлением сухарей для бойцов. Подобную работу школьницы выполняли впервые, но с заданием справились уверенно.

«В этом нет ничего сложного. На СВО сейчас не очень легкое время, и даже маленький кусочек хлеба поможет им, придаст сил. Каждый может сделать это дома и передать бойцам», – рассказала ученица 7А класса гимназии №32 Сабина Галанова.

Гимназия №32 активно взаимодействует со СТОС и жителями микрорайона. В заготовке сухарей приняли участие и активные старшие по домам. За короткое время участники акции нарезали 15 буханок хлеба.

«Мы тоже хотели вложить свой вклад, частичку добра передать солдатам, которые находятся на СВО. Решили подсушить гренки с приправами, чтобы было по-домашнему, чтобы они вспоминали родной дом, свой очаг», – поделилась старшая по дому Раузалия Николаева.

СТОС 23 и 31 микрорайонов на постоянной основе сотрудничает с гимназией и регулярно участвует в сборе гуманитарной помощи. К работе подключаются жители разных возрастов, а также представители бизнеса.

«Хлеб нам выделил предприниматель, и мы его благодарим за эту акцию. Жители приносят много помощи. Стараемся сразу формировать коробки, подписывать, составлять опись и отправлять. Жители у нас активные, район – молодцы», – отметила председатель СТОС 28 и 31 микрорайонов Альфия Шаехова.

В 7Г классе гимназии прошел мастер-класс по изготовлению сухого душа. Волонтер группы «Добрые сердца» рассказала школьникам, как используется этот гигиенический набор и почему он востребован на фронте.

«Впервые принимаю участие в таком мастер-классе, мне очень понравилось делать добрые дела для солдат. Я им напишу спасибо большое за службу, ждем с большой победой», – сказала ученица 7Г класса Полина Герасимова.

Школьники активно и с интересом комплектовали наборы. В гимназии отмечают, что подобные акции здесь проходят регулярно.

«Гимназия №32 очень активная, спасибо им за это. Они постоянно приносят гуманитарную помощь, а сегодня пригласили помочь сделать сухой душ», – подчеркнула председатель СТОС 8 и 11 микрорайонов Наталья Суворова.

Коробки с гуманитарной помощью заполнялись достаточно быстро, что в очередной раз показало, какую значительную поддержку можно оказать, объединив усилия ради общей цели.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

