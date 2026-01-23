Волонтеры из Нижнекамска отправили в зону СВО 58 автомобилей

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские волонтеры группы «Гуманитарка Татарстан» совместно с неравнодушными жителями района продолжают обеспечивать бойцов специальной военной операции автомобилями. С начала СВО на передовую уже отправлены 58 машин, еще четыре находятся в процессе ремонта.

Передаваемая техника позволяет военнослужащим быть более мобильными, оперативно доставлять на позиции продукты, медикаменты и боеприпасы, а также эвакуировать раненых.

Одну из машин – старенькую «Ладу» третьей модели – сейчас готовит к отправке автослесарь Марк Лазарев. Это уже второй автомобиль, который он ремонтирует для нужд СВО. По его словам, на полное восстановление техники потребуется около четырех дней.

«Ходовку будем полностью перебирать – и переднюю часть, и заднюю. Также займемся двигателем и коробкой передач. Сейчас коробку будем снимать, задней скорости нет – будем делать. По двигателю – карбюратор чистить, по топливной системе работать», – рассказал Марк Лазарев.

Автомобили для фронта зачастую передают в дар местные жители. Так, эту машину волонтерам предоставил житель села Красная Кадка Ильдар Ахматвалеев.

«Пускай пользуются. У меня она служила верой и правдой, пусть и им пользу принесет. И скорейшего возвращения домой с победой», – сказал он.

Помощь волонтерам оказывают и автосервисы. Многие из них безвозмездно приводят технику в исправное состояние.

«Со дня начала СВО мы приняли решение: раз занимаемся ремонтом автомобилей, значит, должны внести свой вклад и помочь ребятам на передовой техникой», – отметил руководитель автосервиса «Рикс Центр» Дмитрий Киндюк.

Как поясняют волонтеры, каждая машина подбирается под конкретные задачи и нужды бойцов.

«Мы заранее определяем, для какого бойца предназначена техника, потому что каждому нужна определенная машина. Эта пойдет для подвоза продуктов и боеприпасов ребятам на передовой», – рассказала администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

По ее словам, данный автомобиль будет передан военнослужащему с позывным Шустрый и отправится на Волчанское направление Харьковской области.

В настоящее время волонтеры готовят к отправке еще три автомобиля. Бойцы регулярно передают слова благодарности своим помощникам в тылу, отмечая, что такая поддержка особенно важна в самые сложные моменты службы.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

