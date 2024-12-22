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Ждать сына с СВО и наряжать елку: солисты «Добробата» о том, как будут встречать 2025 год
Участники специальной военной операции — музыканты коллектива «Добробат» рассказали о новогодних семейных традициях. Солист Иван Хомяков, соло-гитарист Павел Шишкин и художественный руководитель Валерий Чамрин стали гостями марафона, посвященного Году семьи. В прямом эфире в студии телеканала «ТНВ-Татарстан» они объяснили, что значит для них семья.
Солист Иван Хомяков рассказал, что традиции у них обычные, как у всех. Например, он вместе с детьми будет наряжать елку.
«Семейные традиции, наверное, как у всех, нарядить елку вместе с детьми, дать возможность детям поучаствовать в этом процессе», — отметил Иван.
«Лично я буду в этот Новый год и дальше ждать своего сына, который у меня находится в зоне специальной военной операции и выполняет свой воинский долг», — сказал худрук Валерий Чамрин.
«Ждем, конечно, вместе», — поддержали ведущие.
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Фото: скриншот трансляции.
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