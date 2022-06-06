После слияния ПФР и фонда соцстрахования их офисы переоборудуют в больницы

Здания Пенсионного фонда РФ и Фонда соцстрахования, которые освободятся после объединения двух организаций, переделают под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции. Ее процитировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», – приводятся слова Голиковой.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в следующем году в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования после объединения в одну структуру двух государственных внебюджетных фондов.