В 2023 году в России объединят Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

В следующем году в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами Правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда – Пенсионный и Фонд социального страхования – и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится Единый фонд обязательного пенсионного и социального страхования», – сказал Председатель Правительства, отметив, что объединение поможет упростить процесс выплат для граждан.

Он отметил, что Правительство продолжает формировать сервисы, удобные для людей и бизнеса, а также сокращать административные издержки.

По словам Мишустина, на основе существующей территориальной сети будут организованы единые офисы обслуживания клиентов и база для исчисления страховых взносов, которая поможет увеличить максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности или материнства.

«Сотрудники, у которых заключены договоры гражданско-правового характера, также смогут получать оплату по больничным, выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет, как и занятые по трудовым договорам работники», – пояснил Премьер-министр.

Также в следующем году установят единый тариф страховых взносов, которые работодатели выплачивают за своих работников.

«Теперь предпринимателям нужно будет заполнить всего один платежный документ, а не как раньше, множество бумаг. Это поможет сократить количество показателей отчетности», – подчеркнул он, добавив, что такая мера также позволит бизнесу избежать начисления штрафных санкций при случайных ошибках в документации.