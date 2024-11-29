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Здание пожарной каланчи в Лаишево хотят признать объектом культурного наследия
Построенное в 1876 году здание пожарной каланчи и пожарного обоза в городе Лаишево собираются признать объектом культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.
Бывшая пожарная часть находится по адресу: ул. Ленина, 22. Это Г-образное в плане одноэтажное кирпичное здание под скатной кровлей с трехярусной пожарной каланчой на углу, ризалитами для служащих и западающими объемами холодных помещений и конюшен. Объект представляет собой локальную архитектурную и градостроительную доминанту.
Фасады здания отличает лицевая кирпичная кладка, внизу они украшены квадровым рустом. Колористическое решение стен — натуральный цвет глиняного кирпича. Наличники окон имеют веерные замковые камни. Покрытие кровли — гладкое металлическое, печные трубы утрачены.
Два нижних яруса каланчи выполнены из кирпича, а верхний представляет собой дощатую смотровую будку. Второй ярус увенчан характерным для крепостной архитектуры утолщением. На смотровой площадке присутствует металлическое ограждение.
В настоящее время здание бывшей пожарной части занимает Лаишевский инспекторский участок ГИМС МЧС России.
Ранее стало известно, что два других здания в Лаишеве также хотят признать объектами культурного наследия.
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