Здание пожарной каланчи в Лаишево хотят признать объектом культурного наследия

Скриншот проекта приказа Комитета РТ по охране ОКН

Построенное в 1876 году здание пожарной каланчи и пожарного обоза в городе Лаишево собираются признать объектом культурного наследия регионального значения. Проект соответствующего приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Скриншот проекта приказа Комитета РТ по охране ОКН

Бывшая пожарная часть находится по адресу: ул. Ленина, 22. Это Г-образное в плане одноэтажное кирпичное здание под скатной кровлей с трехярусной пожарной каланчой на углу, ризалитами для служащих и западающими объемами холодных помещений и конюшен. Объект представляет собой локальную архитектурную и градостроительную доминанту.

Фасады здания отличает лицевая кирпичная кладка, внизу они украшены квадровым рустом. Колористическое решение стен — натуральный цвет глиняного кирпича. Наличники окон имеют веерные замковые камни. Покрытие кровли — гладкое металлическое, печные трубы утрачены.

Скриншот проекта приказа Комитета РТ по охране ОКН

Два нижних яруса каланчи выполнены из кирпича, а верхний представляет собой дощатую смотровую будку. Второй ярус увенчан характерным для крепостной архитектуры утолщением. На смотровой площадке присутствует металлическое ограждение.

В настоящее время здание бывшей пожарной части занимает Лаишевский инспекторский участок ГИМС МЧС России.

Скриншот проекта приказа Комитета РТ по охране ОКН

Ранее стало известно, что два других здания в Лаишеве также хотят признать объектами культурного наследия.