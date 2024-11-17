Два здания в Лаишеве хотят признать объектами культурного наследия

Два здания в Лаишеве планируют признать памятниками культуры и включить в реестр ОКН. Речь идет о уездном училище на улице Горького, 32, а также Народном доме на улице Ленина, 16, уточнили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В первом из зданий 16 июля 1919 года перед работниками отдела народного просвещения выступала Надежда Крупская — революционер, советский партийный, общественный и культурный деятель. На объекте была установлена посвященная ей мемориальная доска.

В тот же день Крупская посетила и второе здание — Народный дом. Здесь также состоялась встреча, но уже с работниками культуры и народного образования.