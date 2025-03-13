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Экономика 13 марта 2025 14:46

Здание мельницы XIX века в Нурлатском районе отреставрируют и откроют там отель

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Водяная мукомольная мельница князя Оболенского в поселке Единение Нурлатского района Татарстана будет отремонтирована. Инвестор уже найден, разработана концепция развития территории, рассказал глава Нурлатского района республики Дамир Ишкинеев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«В настоящее время там есть частный инвестор. Он разработал концепцию развития территории. Проект предусматривает ремонт здания, размещение кафе, пекарни, мини-отеля. Вот ему и отвели землю. Прямо на берегу реки Большой Черемшан этот объект стоит. Что интересно, там внутри все оборудование целое, в сохранности», – сообщил Ишкинеев.

Глава района считает, что мельницу можно привести в действие, объекты такого типа ценятся, поскольку зерно не перегревается, структура хлеба из такой муки – особенная.

Водяная мукомольная мельница князя Сергея Оболенского располагается на холме, откуда открываются чудесные виды. Здание является памятником архитектуры республиканского значения.

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#Нурлатский район РТ
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