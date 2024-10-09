Легенда «Спартака» и первый сахарный завод: нурлатцы представили культурный код

10 октября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Нурлатского района.

В фойе культурно-досугового комплекса им. Ленина гостей праздника встретили татарский, чувашский и русский фольклорный ансамбли. Чуваши являются вторым по численности народом, проживающим в Нурлатском районе. Их численность составляет 25%. Ожидается, что республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» в 2025 году пройдет именно в Нурлате.

Татары, чуваши и русские также представили на выставке свои национальные блюда, среди которых были татарская урама, чувашский шартан и русская квашеная капуста. Здесь же нурлатцы продемонстрировали гигантский чак-чак весом в 132 кг. Это личный рекорд жителей района.

Основное место в фойе КДК им. Ленина заняла выставка, посвященнуая 115-летию со дния основания города «Нурлат — 115 лет истории».

Экспозиция представила историю города Нурлат от первых поселений до современности. Посетители смогли погрузиться в атмосферу прошлых лет, рассмотреть старинные фотографии, картины, макеты, рассказывающие о научно-технологическом развитии города, его жителей и значимых событиях.

Населённый пункт Нурлат появился на картах России в 1911 году как станция на железнодорожной ветке Симбирск — Уфа. В 1905 году сюда, на место будущего районного центра, приехали две семьи железнодорожников.

Они и стали первыми прокладывать отрезок железнодорожной ветки. 28 августа 1911 года по этой ветке прошел первый поезд. Потом появились и дома вдоль железнодорожной станции, водокачка, первое здание депо.

На выставке были представлены макет железнодорожной станции Нурлата, сахарного завода, который был введен в эксплуатацию в 1958 году. Считается, что именно он является первым подобным предприятием на территории ТАССР и родоначальником развития сахарной промышленности в республике. Сейчас предприятие находится на консервации после закрытия в 2020 году. Но у руководства района есть планы по его реорганизации.

Также на площадке можно увидеть семейные архивы семи династий Нурлатского района: нефтяников, медицинских работников, представителей сферы культуры и педагогов, а также выставку «Семейное древо».

Среди экспонатов было семейное древо Тямаевых. Основателем рода является Фатых Тямаев из села Нижний Нурлат. В семейном архиве до сих пор хранится газета с письмом Иосифа Сталина, адресованным их предку.

До этого Фатых, будучи предлседателем колхоза им. Сталина, направил в адрес генерального секретаря ЦК ВКП(б) 20 тысяч рублей на построение боевого самолета в годы Великой Отечественной войны, собранные жителями деревни Нижний Нурлат. В ответ он получил письмо Сталина с благодарностью за помощь фронту. Популярный певец татарской эстрады Фирдус Тямаев — также уроженец села Нижний Нурлат — приходится дальним родственником Фатыху Тямаеву. Потомки Фатыха сегодня в основном заняты в педагогике и здравоохранении.

Здесь же развернулась выставка «Ил тарихында якташларыбыз» («Наши земляки в истории страны»). К примеру, в селе Кульбаево Мараса Нурлатского района родился основатель татарского театра Габдулла Кариев.

В экспозиции, в частности, был представлен сценический костюм Габдуллы Кариева, который был передан местному музею Камаловским театром.

А в селе Новое Иглайкино родился спортсмен, легенда «Спартака» и один из любимейших футболистов советских болельщиков Галимзян Хусаинов. В составе красно-белых он завоевал два чемпионских титула, три Кубка СССР и несколько комплектов серебряных и бронзовых медалей. В сборной СССР взял серебро чемпионата Европы 1964 года.

Хусаинов считается одним из лучших игроков в истории СССР, восемь раз включался в список «33 лучших футболистов сезона». В Нурлате, на территории парка «Спортивный», установлен памятник, посвященный известному спортсмену.

Помимо этого, на экспозиции была представлена выставка материального культурного наследия Нурлатского района.

Всего таких объектов в районе семь: водяная мельница князя Оболенского, Курманаевское медресе, Билярозерская церковь Преображения, Чулпановская земская больница, церковно-приходская школа, церковь села Тюрнясево и Кривоозерская мечеть.

В рамках выставки «Год научно-технологического развития» свои достижения представил Нурлатский аграрный колледж, где обучают студентов по 14 специальностям. Здесь же была развернута выставка работ учащихся художественного отделения детской школы искусств Нурлата «Сәләт» «Край наш родной».

Гостям также была презентована этновыставка «Нурлат многоликий», проведен экскурс по вышитой карте района, которая отражает богатое национально-культурное наследие коренных народов и демонстрирует образцы их традиционной обрядовой вышивки.

Продемонстрирована живая открытка «Нурлат online», где гости мероприятия благодаря технологии дополненной реальности с помощью камеры смартфона смогли рассмотреть достопримечательности города. Их вниманию будут также были представлены изделия из дерева и бересты Юрия Тимофеева из деревни Средняя Камышла.

На мастер-классах гости праздника могли попробовать свои силы в изготовлении чувашского национального головного убора масмак, в вышивке национального орнамента, игре на этническом инструменте кызу и других активностях.

Закончились Дни культуры Нурлатского района концертом, посвященным 115-летию образования района. Перед началом мероприятия собравшихся поприветствовал глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

«Наш район расположен в очень живписном месте с большим и богатым прошлым, с красивейшей природой, с трудолюбивыми и гостеприимными жителями. Нурлатский район — многонациональный, на территории которого дружно проживают татары, русские, чуваши и представители других народов, обладающих богатейшим историко-культурным наследием. Его сохранение, изучение и приумножение остается одной из наших важнейших задач», — отметил он.

Дни культуры Нурлатского района посетил также заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

«Главная задача конкурса „Культурная столица Татарстана“ — показать культурное богатство и историю наших районов, которые сохраняются в селах. Такие мероприятия позволяют нам беречь нашу культуру, корни, понимать, кто мы есть на самом деле», — добавил он.

В ходе концерта были продемонстрированы татарский обряд сватовства и чувашский обряд имянаречения. Также в театрализованном виде был показан период индустриализации Нурлатского района — строительство железной дороги и первого в республике сахарного завода, открытие нефтяных месторождений и т.д.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований проводится в республике второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.