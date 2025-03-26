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Культура 26 марта 2025 12:31

Здание Казанского ТЮЗа после реставрации планируют открыть в 2027 году

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Здание Казанского ТЮЗа после реставрации планируют открыть в 2027 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Казанского ТЮЗа продолжаются реставрационные работы. Сейчас там стартует их первый этап, а завершить реставрацию предполагается в 2026-2027 годах. Об этом во время пресс-тура рассказал журналистам председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Реставрация Казанского ТЮЗа – значимое событие для всего Татарстана. Это очень ценный объект, потому что <...> у него богатая история, и здесь множество архитектурных элементов и внутреннего убранства, которые нам предстоит сохранить. Тут многое связано с татарским наследием. Конечно, в разные периоды были вмешательства в объект, но больше двадцати лет здание не видело капитального ремонта. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии, тем не менее здесь проходили значимые культурные события. Сложно оценить, сколько времени займет реставрация, но мы планируем закончить в 2026-2027 году», – пояснил он.

Примечательно, что объектом культурного наследия признано только главное здание театра, но при этом все пристройки вокруг также будут отремонтированы по другим программам. Уже сейчас там активно идут работы.

Внутри здания театра уже сняты полы, а также исследован фундамент. В ближайшее время должен быть произведен ремонт крыши, вентиляции и коммуникаций.

Спектакли здесь прекратились еще в июне прошлого года. Сейчас труппа дает представления на 17 разных площадках города, но артисты очень скучают по родному театру и очень ждут возвращения в родную гавань, заверила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Артисты очень ждут окончания ремонта. Особенно старшее поколение. Когда они уходили со сцены, то целовали ее и говорили «До встречи». Сейчас мы все равно везде гости, но при этом не останавливаем творческий процесс и продолжаем давать спектакли», – заявила она.

По ее словам, такой формат работы открыл новые горизонты для театра, так как о нем узнают все новые зрители, которые будут готовы посетить и обновленное здание, когда оно откроется после ремонта.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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