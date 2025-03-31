Здание бывшей гостиницы «Амур» в Казани, где жил Тукай, продают почти за 500 млн рублей

В Казани выставили на продажу здание, где раньше располагалась гостиница «Амур». За трехэтажное строение, расположенное по адресу ул. Московская, д. №70, просят 495 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Напомним, что упомянутое здание построили в 1864 году по проекту известного казанского архитектора Петра Аникина. Его сразу стали использовать как доходный дом. Первыми владельцами этого строения были Ибрагим (1806 — 4.04.1886) и Исхак (1810-24.03.1884) Юнусовы — наследники купца первой гильдии, промышленника Губайдуллы Юнусова (1776—1842). В 1912-м дом полностью арендовал купец Мубаракша Рамазанов, который обустроил его под номера гостиницы «Амур» а над прежними корпусами возвел третий этаж.

«Амур» стала одной из немногих благоустроенных гостиниц в дореволюционной России. Там останавливались многие известные люди Казани той эпохи. В последние месяцы своей жизни, с декабря 1912 по февраль 1913 года, в этой гостинице останавливался татарский поэт Габдулла Тукай, основоположники национального театра, актёры первой татарской профессиональной труппы «Сайяр» Г. Кариев и С. Гизатуллина-Волжская. В 1912—1913 годы в 11-м номере жил писатель и публицист Фатих Амирхан, работавший секретарем газеты «Кояш», редакция которой также размещалась в этом здание на первом этаже.

На сегодняшний день здание гостиницы «Амур» является памятником архитектуры второй половины XIX века, одной из достопримечательностей Старо-Татарской слободы, а также объектом культурного наследия регионального значения.

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