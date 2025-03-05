Эльмира Галимова: «Все наши энциклопедии мы стараемся делать на двух языках»

В марте пройдет презентация энциклопедии Каюма Насыри, в будущем должны появиться энциклопедии Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также татарских диаспор в Центральной Азии, об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Эльмира Галимова.





Эльмира Галимова: «Моя задача, как нового руководителя, сохранить традиции татарстанской энциклопедистики и продолжить курс развития Мансура Хасановича Хасанова»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Институт сегодня занимает ведущее положение среди других центров энциклопедистики России»

– Эльмира Мунировна, вы были назначены в прошлом году, уже есть какие-то итоги вашей работы, которые можно подвести? Какие самые важные решения были приняты вами на посту руководителя?

– Это действительно так, мое назначение произошло недавно. Это событие в моей личной жизни совпало с большим событием в жизни Института татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова Академии наук РТ. В прошлом году с 4 по 6 декабря мы с большим размахом отметили 30-летие нашего института. Я считаю, что это было главным событием прошлого года в жизни института и в судьбе коллектива.

Заслуга коллектива в том, что Институт на сегодняшний день занимает ведущее положение среди других региональных центров энциклопедистики России. Эта заслуга была отмечена как ведомственными, так и государственными наградами, поэтому я как руководитель, безусловно, очень рада.

Что касается итогов, действительно, за этот короткий период провели 7 крупных мероприятий. Это прежде всего всероссийская конференция, международная конференция, три региональные конференции, научный семинар и круглый стол.

«Институт на сегодняшний день занимает ведущее положение среди других региональных центров энциклопедистики России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас большие результаты, но есть проблемы которые нам предстоит решить»

– Какие из этих мероприятий вы бы отметили?

– Во-первых, всероссийскую научно-практическую конференцию «Высокое служение отечеству», посвященную 75-летию нашего выдающегося ученого, академика АН РТ Наиля Мансуровича Валеева. Я бы сказала, резонансным событием этого форума стала публикация книги «Борис Пастернак в Чистополе». Этим изданием сейчас интересуются во многих странах СНГ в целях перевода. Для нас это, конечно же, большое событие.

Во-вторых, наш юбилейный форум. Была очень насыщенная программа, более 130 докладчиков стали спикерами форума. Я бы отметила наших коллег из регионов России и стран СНГ: Азербайджанской энциклопедии, Башкирской энциклопедии, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Чеченской Республики. Наш форум был неким центром дискуссии проблемных зон и актуальных тем. Действительно, результаты у нас большие, но есть определенные проблемы, которые нам предстоит решить, в частности, кадрового состава, запуска профильного журнала, цифровая повестка.

Хочу выразить огромные слова благодарности Раису Республики Татарстан Минниханову Рустаму Нургалиевичу, руководителю Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка Ахметову Марату Готовичу, нашему президенту Академии наук РТ Минниханову Рифкату Нургалиевичу, вице-президенту Академии наук РТ Тимерханову Айнуру Ахатовичу, которые сделали все, чтобы мы получили финансирование на проведение этих крупных форумов и публикацию восьми изданий. Эти труды ждали своего часа и не издавались более 4 лет.

Среди этих изданий я бы отметила второй и третий тома энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» на русском языке, первый том «Татарстан Республикасы торак пунктлары» (татарский вариант «Населенных пунктов РТ»). Все наши энциклопедии мы стараемся делать на двух языках. Для нас это очень важно, и мы эту политику, я думаю, будем далее сохранять.

Я бы отметила, что дополнительный тираж будет у энциклопедических очерков «Татарстану – 100 лет» – подарочного издания. Это бренд республики, и ни одно мероприятие не проходит без этого подарка.

Также у нас вышли энциклопедические очерки «Татары Узбекистана». Это тоже большой пробел в изучении татарских диаспор стран СНГ, который мы закрыли. Сейчас мы приступили к изучению татар в Кыргызстане. К прошедшему 200-летию Каюма Насыри мы подготовили библиографический указатель ученого и персональную энциклопедию Каюма Насыри, презентация которой ожидается в марте.

– Что из себя представляет издание о Каюме Насыри?

– Это персональная энциклопедия, в которой представлено все, что связано с Каюмом Насыри: его взгляды, труды – все, что касается его персоны. Она будет на двух языках, пока мы представим татарский вариант.

«Все наши энциклопедии мы стараемся делать на двух языках. Для нас это очень важно, и мы эту политику, я думаю, будем далее сохранять» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Моя задача – сохранить традиции татарстанской энциклопедистики»

– Когда приходит новый руководитель, он всегда выстраивает дальнейшую работу организации в соответствии со своим видением, в соответствии с тем, какие результаты от него ждут. Когда вы пришли на пост руководителя института, какие задачи были перед вами поставлены?

– За 30-летний период институт проделал большую работу. Конечно, открытие института связано с именем первого президента АН РТ Мансура Хасановича Хасанова. Его роль не только в том, что он открыл это учреждение, а в том, что выбрал правильный путь, по которому пошел коллектив.

Первый энциклопедический справочник («Татарский энциклопедический словарь» – прим. Т-и), который был издан в 1999 году, а в 2005-м был отмечен государственной премией в области науки и техники. Моя задача как нового руководителя, который принял эстафету предыдущих руководителей, – сохранить традиции татарстанской энциклопедистики и продолжить курс развития Мансура Хасановича Хасанова. То есть мы должны работать во благо татарского народа, народов Республики Татарстан, как в культурном аспекте, так и в социологическом. И, конечно же, я обращаю большое внимание на выдающиеся персоналии, которые достойны иметь свою энциклопедию.

«Первый энциклопедический справочник, который был издан в 1999 году, а в 2005-м был отмечен государственной премией в области науки и техники» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Энциклопедия «Татарстан» будет издана в новом формате»

– Прошло больше 30 лет со дня основания института. Понятно, что за это время многое сделано, но за то же время многое поменялось. Что делается в Институте энциклопедии, если требования времени не стоят на месте?

– Буквально недавно мы завершили Год научно-технологического развития в Республике Татарстан. Президент Академии наук РТ Рифкат Нургалиевич выступил с отчетом, выводами, результатами работы в прошедшем году всех структурных подразделений Академии наук. У всех институтов хороший результат.

Конечно, особого внимания заслуживает международная междисциплинарная программа «Историко-культурных, историко-этнологических и археологических исследований наследия народов и стран степной Евразии», которая была разработана Академией наук РТ в 2024 году. В этой программе мы заняли свои позиции и претендуем на реализацию 5 солидных проектов: «Энциклопедия Волжской Булгарии», «Энциклопедия Золотой Орды», «Энциклопедия народов Поволжья» для детей, «Татарские диаспоры Центральной Азии». В новом формате мы представим энциклопедию «Татарстан». Предыдущее издание было действительно уникальным. В 2013 году оно было отмечено Ассоциацией книгоиздателей как лучшее издание. Сейчас новые требования, новые подходы к изложению информации, подаче иллюстративного материала, верстке, поэтому это будет уникальное издание подарочного формата.

– В принципе, мы все эту книгу знаем. Это будет ее второе переиздание?

– Нет, это будет не переиздание, а новая книга в новом формате.

– Как эта книга изменится?

– Во-первых, как я уже сказала, актуализация информации. Прошло уже более 10 лет, произошло много событий в рамках развития Республики Татарстан: культурная политика; социальные проекты; «Национальные цели развития», которые поставил перед нами Президент Российской Федерации. Все эти проекты будут освещены в этой энциклопедии, поэтому это будет уникальное издание. Здесь мы постараемся представить все области в полном формате: и медицина, и экономика, и промышленность, и образование, и наука – за это время они шагнули вперед, и не на один шаг.

Сейчас мы набираем материал, работа уже началась. Я думаю, что издание будет солидным и востребованным.

«Рифкат Нургалиевич выступил с отчетом, выводами, результатами работы в прошедшем году всех структурных подразделений Академии наук. У всех институтов хороший результат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы готовим энциклопедический справочник о Героях Советского Союза Татарстана к 80-летию Победы»

– Какие еще у вас есть значимые издательские проекты в этом году?

– Все издания все равно в той или иной мере связаны с проектами и мероприятиями, которые будут проходить в 2025 году. Если обратить внимание на статистику прошлого года, то нами было издано 14 изданий, в этом году мы планируем 16 изданий. Понятно, что каждое издание приурочено к какому-либо событию или мероприятию, которое мы планируем в 2025 году.

В феврале мы отметили 200-летие Каюма Насыри, а в марте мы планируем провести презентацию библиографического указателя и энциклопедии Каюма Насыри. Далее нас ждет 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем планируется большая международная научно-практическая конференция совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани. В рамках этого проекта мы планируем провести научный семинар и круглый стол. Конечно, будет издан сборник материалов конференции, и мы хотели бы подготовить энциклопедический справочник о Героях Советского Союза.

– Именно татарстанских?

– Да, Республики Татарстан. Я думаю, это закономерно и востребовано. В апреле-мае пройдут итоговые конференции в рамках жизнедеятельности института. А вот в июне нас ожидает большое событие – 95-летие со дня рождения первого президента Академии наук РТ и основателя нашего института Мансура Хасановича Хасанова. Это будет международная научно-практическая конференция, ожидается много гостей. Мы уже предполагаем, что будут спикеры из пяти стран СНГ, более 12 регионов России. Что касается изданий – планируются подарочный альбом, посвященный Мансуру Хасановичу Хасанову, сборник материалов конференции и энциклопедические очерки по Заинскому муниципальному району РТ, так как он является уроженцем Заинского района.

Ближе к осени нас ожидают Пастернаковские чтения, уникальный в своем роде проект, в рамках которого мы планируем всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием. Безусловно, это будет очень интересное событие, в рамках которого мы подготовим сборник материалов конференции и ряд других изданий.

В ноябре мы планируем Всероссийскую научно-практическую конференцию «Казань тысячелетняя». Здесь я уже настояла, поговорила с коллективом, так как в этом году отмечается 1020-летие Казани, в рамках этого юбилея мы планируем популярное подарочное издание «Казань», которое будет являться первой ступенью в подготовке энциклопедии «Казань».

Какое-то время назад эта работа была начата, но до сих пор не завершена. Еще не будучи руководителем этого института, я задумывалась, почему у нас нет энциклопедии про Казань. У нас проходят крупные международные события, приезжают гости изо всех стран, и мы должны презентовать такие подарочные издания нашим гостям.

Безусловно, год мы завершим резонансным мероприятием – круглый стол с международным участием «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем». На сегодняшний день мы проводим активную работу с консульствами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, со Всемирным конгрессом татар. Эта работа ведется у нас на постоянной основе и, надеемся, будет расширяться.

«Если мы добьемся расширения штата института, то наша работа пойдет быстрее»

– Планы очень большие. Известно, что порядка 100 изданий было выпущено за период существования института. Вы хотите за два года выпустить порядка 30? Есть ли такие возможности?

– Да, безусловно. Как руководитель я изучила направления и возможности института. Многие темы по госзаданию у нас уже завершаются. Мы завершили «Населенные пункты РТ», и сейчас моя команда приступит к созданию муниципальных энциклопедий, о которых на брифинге в Кабинете министров РТ говорил Рифкат Нургалиевич.

На сегодняшний день первой ступенью к созданию Арской энциклопедии было создание энциклопедического справочника «Арский муниципальный район», который мы презентовали в рамках юбилейного форума. Сейчас мы будем выезжать с научно-методологическими семинарами в районы, создавать рабочие группы, чтобы формировать материал. Потом этот материал будет передан нашим специалистам, которые уже создадут из них энциклопедии. Сегодня мы работаем с такими районами, как Арский, Атнинский, Сабинский, Мамадышский и Лаишевский, с дальнейшими планами на создание районной энциклопедии.

В следующем году будет 400-летие города Набережные Челны. Мы уже провели переговоры с мэром города, и вопросы финансирования уже решены. Есть вопросы с авторскими правами, и, когда руководством города будут решены и эти вопросы, мы приступим к своей работе, верстке и публикации.

– Это очень большой проект. В идеале каждый город республики должен рано или поздно получить свою энциклопедию?

– Конечно, это проект на десятилетия. Если мы добьемся расширения штата института, то эта работа пойдет быстрее. Но фактически, если говорить о сроках создания энциклопедии, как правило, на одну энциклопедию уходит два года. Благо, что коллектив ведет интенсивную работу по сбору материала, фактологических сведений. Есть задел из уже собранных материалов. Это нам сейчас немного помогает ускорить темпы. Цели поставлены амбициозные, но, я еще раз повторяю, материал, который был собран раннее, поможет нам ускорить эти темпы.

«Я бы хотела отметить большую роль нашего онлайн-портала Tatarica, который с 2018 года реализуется в рамках государственной программы по сохранению идентичности татар» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя цель – модернизировать портал Tatarica»

– Институт татарской энциклопедии всегда воспринимался как одна из структур, которая занимается сохранением национальной идентичности. Эта задача остается для вас актуальной? Это проходит красной нитью через всю вашу деятельность, но есть ли особенные проекты?

– С 2014 года мы участвуем в государственной программе «Сохранение идентичности татарского народа». В рамках этого проекта у нас реализуется много тем, но я бы здесь отметила регионы компактного проживания татар в Российской Федерации.

В рамках этой темы мы издали четыре справочника, охватывающих все регионы России. В первом справочнике было представлено 50 регионов, во втором – выдающиеся персоналии, а в третьем и четвертом – общественные организации и СМИ.

Конечно, я бы хотела отметить большую роль нашего онлайн-портала Tatarica, который с 2018 года реализуется в рамках государственной программы по сохранению идентичности татар. На сегодняшний день он представлен на двух языках. Отрадно, что 6-томная [татарская] энциклопедия уже загружена на 65% – мы близки к завершению.

Если смотреть статистику, то у портала более 1,6 млн пользователей, более 4 тыс. посещений в день, более 5 млн просмотров за весь период существования онлайн-портала. В дальнейшем, несмотря на то, что уже выполнен огромный объем работы и уже размещено 26 тыс. статей, более 1,5 тыс. документов, 13 тыс. изображений, 600 видео- и 400 аудиоматериалов, моя цель как руководителя – портал модернизировать.

Сейчас я озадачена вопросами финансирования этого портала для того, чтобы нам увеличить объем и скорость, параметры размещения, чтобы мы могли интегрировать модули, как, например, Tatarica-Сәяхәт; Tatarica-Манзара; Tatarica-Китап; Tatarica-Нарасый, который мы будем, надеюсь, реализовывать с Министерством образования РТ для наших самых юных почитателей; конечно же, искусственный интеллект, который сейчас просто необходим. Я бы хотела отметить, что наши коллеги из Якутской энциклопедии уже внедрили искусственный интеллект, поэтому нам тоже хочется в этой области быстрее шагнуть вперед.

«Тот материал, который мы накопили и издали, – а это более 100 энциклопедий, энциклопедических очерков, библиографических указателей и справочников – дорогого стоит» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Энциклопедистика – это та область, которая требует ежедневного обновления»

– Мы знаем, что руководство Академии наук РТ делает большой шаг в сторону цифровизации. В республике в целом этот тренд особенно ощутим. Вы уже сказали, что будет модернизация портала, но как быть с огромным массивом информации, который был выпущен до появления интернета?

– Я поставила для себя и коллектива такую цель – создать отдел актуализации информации. Энциклопедистика – это та область, которая требует ежедневного обновления. Вчера – это вчера, а сегодня – это сегодня. Наверное, это главный девиз энциклопедистики, потому что, если мы не будем стремиться к этому, это будет большой пробел.

Рукописи не горят. Тот материал, который мы накопили и издали, – а это более 100 энциклопедий, энциклопедических очерков, библиографических указателей и справочников – дорогого стоит. Эти все материалы оцифровываются, мы их размещаем на нашем портале Tatarica. Конечно, это требует большого времени, потому что информация накоплена значительная.

Шеститомную энциклопедию на русском языке и семитомную на татарском языке мы бы с удовольствием расширили до 10 томов, переиздали бы в другом формате, но это наши планы и мечты. Здесь нам нужна большая поддержка, принципиальные решения наших руководителей. Если перед нами будет поставлена такая цель, конечно, мы готовы приступить к ее реализации. Это необходимо, материала уже много, информации много, республика колоссально развивается во всех отраслях, поэтому, я думаю, наша энциклопедия требует расширения.

– Можно сказать, что в обозримом будущем этот шеститомник может быть переиздан как в цифровом формате, так и в традиционном?

– Да, конечно.

– Если заглянуть на 5-10 лет вперед, как вы считаете, не произойдет ли так, что вся работа полностью уйдет в цифровой формат, а бумажные издания окажутся не нужны? В СМИ этот процесс идет уже не первый год, подача информации в электронном виде уже давно приоритетна. Какие у вас прогнозы в научной и энциклопедической деятельности?

– Цифровой формат, безусловно, очень удобен. Удобен в научно-образовательном процессе, удобен в справочной индустрии. Почему я и говорю, что наш Институт делал акцент на качественно изданных книгах, подарочных изданиях. На сегодняшний день книга – это самый ценный подарок. Поэтому, я думаю, книжный вариант никогда себя не исчерпает. На самом деле подарок в виде книги – на века.

«У нас работает 44 сотрудника на основной ставке, еще 11 работает на полставки, поэтому итого это 55 человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я благодарна каждому сотруднику Института»

– Поговорим о коллективе вашего института. Сколько у вас научных сотрудников, приходят ли в эту сферу молодые ученые – каков портрет института в кадровом плане?

– У нас работает 44 сотрудника на основной ставке, еще 11 работает на полставки, поэтому итого это 55 человек. Я повторюсь, для реализации наших амбициозных планов я бы с удовольствием расширила наш штат как минимум еще на 15 человек.

Я считаю, что один энциклопедист заменяет пять специалистов, хотя они говорят, что лучше бы все эти пять специалистов были у нас. Конечно, объем работы для них большой.

Что касается аксакалов нашего института, конечно, они есть. И первое, что я сделала, придя в институт, – повесила портрет Мансура Хасановича Хасанова, потому что институт носит его имя. Мы сделали стенд «Имена ИТЭиР» и представили портреты наших выдающихся энциклопедистов, лауреатов государственных премий, в том числе ныне здравствующих. Мы сделали книжный стенд с нашими выдающимися изданиями.

Что касается имен, я бы с гордостью назвала наших аксакалов: Рафаиль Шайдуллин, который стоял у истоков нашего института, и возглавляет центр энциклопедистики; Лариса Айнутдинова, которая более 20 лет работает в этом коллективе и сегодня занимает пост заместителя директора института; Булат Хамидуллин, который возглавляет центр изучения татарской диаспоры, где работает всего 3 человека, выполняя огромную работу; литературный редактор Лилия Мухаметшина; Гузель Валиуллина, которая работала при всех директорах и сейчас рядом со мной работает в качестве секретаря-референта; Лилия Давлет, несмотря на то, что она недавно в нашем институте, сейчас курирует отдел электронно-цифровых ресурсов, портал Tatarica – ее огромная заслуга.

Конечно, я благодарна каждому своему сотруднику. Я бы назвала каждого. В рамках нашего юбилейного форума 42 человека получили государственные и ведомственные награды. Это дорогого стоит. Они были просто счастливы, а я была счастлива как руководитель их вознаградить вместе с руководством Академии.

Я человек, который работает в области искусства, пишет музыку. Наверное, именно композитор понимает всю ценность их труда. Если бы композитор не разбирался в музыке и литературе, в текстологии, культуре и других видах искусства, он бы не реализовался как композитор. Композитор несет в себе музыкальную мысль, которую он наносит на бумагу, которую хочет донести до нас Аллах. Я считаю так.

«Мы должны работать во благо татарского народа, народов Республики Татарстан, как в культурном аспекте, так и в социологическом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если судьба распорядилась так, что я оказалась руководителем Института татарской энциклопедии и регионоведения, наверное, это неспроста»

– Очень хорошо, что вы затронули тему музыки. Как вам удается сейчас сочетать свою деятельность в институте и работу в музыкальной сфере?

– Так сложилось, что профессии композитора как таковой нет. Мы все являемся свободными художниками. Когда мы завершаем обучение в консерватории, перед нами встает дилемма – где работать, куда пойти?

Безусловно, моя трудовая деятельность была реализована в разных структурах. Я была помощником председателя Союза композиторов РТ, исполнительным директором Казанского камерного оркестра «La Primavera», более 10 лет возглавляла отдел театра и музыки в Академии наук РТ, 4 года была заведующей кафедрой театрального творчества, а затем деканом факультета театра, кино и телевидения в Казанском государственном институте культуры. Даже удалось 2 года поработать на ТНВ в новостях на татарском языке.

Наверное, все эти этапы моей жизни помогают мне сегодня реализовываться в разных сферах. Если судьба распорядилась так, что я оказалась руководителем Института татарской энциклопедии и регионоведения, наверное, это неспроста. Я уже отметила для себя: мои бабушки и дедушки были уроженцами Заинского района, и, наверное, Мансур Хасанович руководит нами из небесной канцелярии. Не просто так я оказалась в этом институте.

Безусловно, мои слова благодарности Искандеру Аязовичу Гилязову, который принял меня в этот коллектив в качестве ученого-секретаря. Его десятилетний период правления отмечен значимыми событиями. Сегодня он в нашем коллективе работает ведущим научным сотрудником, он безупречный лектор и ученый-просветитель. Мы очень любим его и гордимся им. Он всегда нам помогает своими советами и во всем поддерживает.

А вот что касается творчества, я всегда себя умела организовывать, распределять свое время. У меня есть определенные дни, когда я работаю над музыкой, а когда пишу статьи. Женщина должна и в быту себя реализовать, успеть и вкусно приготовить своей семье. Моей дочери 16 лет, и мы готовимся поступать. Значительное место в моей жизни занимают родители, уход за ними.

Я на сегодняшний день очень счастливый человек, который проявил себя во многих ипостасях, сумел организовать себя. Конечно, сейчас я уже не имею права подвести ни себя, ни коллег, ни республику. Наверное, я перфекционист, и во мне сидит синдром отличницы, но я горда, что родители меня такой воспитали.

Моя бабушка внесла огромную лепту в мои знания татарского фольклора, поэтому и мои произведения пропитаны национальным мелосом. В своих произведениях я уделяю огромное внимание истории, мифологии, историческим образам татарского народа. Думаю, что я буду идти именно по этому пути.

Галимова Эльмира Мунировна – и. о. директора Института энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук РТ, член Союза композиторов РФ и РТ (2007), кандидат искусствоведения (2014), член Союза театральных деятелей РФ и РТ (2022), заслуженный деятель искусств РТ (2022).



Родилась 20 марта 1982 года в Набережных Челнах. В 2001 году окончила Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева, в 2006-м – Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по специальности «композиция». В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Традиционная музыкальная культура пермских татар».



С 2010 по 2016 год – научный сотрудник отдела театра и музыки Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.



С 2013 по 2016 год – исполнительный директор Казанского камерного оркестра «La Primavera».



С 2016 по 2021 год – заведующая отделом театра и музыки Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.



С 2020 по 2023 год – заведующая кафедрой театрального творчества и декан факультета театра, кино и телевидения Казанского государственного института культуры.



С марта 2024 года — ученый секретарь Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук РТ.



С июля 2024 года – и. о. директора Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук РТ.