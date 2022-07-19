Заявочная кампания на кастинг в проекте «СалаваTik» продлена до 1 августа

Прием заявок на кастинг для участия в третьем сезоне проекта «СалаваTik» продлен до 1 августа. Об этом сообщает редакция журнала «Салават күпере».

Первый тур проходит в онлайн-формате. Необходимо заполнить заявление, размещенное на сайте журнала, и прислать на электронную почту salavatiklar@mail.ru видео, на котором участник исполняет песню на татарском языке. Всего первый этап пройдут 30 участников.

В отборе могут принимать участие дети в возрасте от шести до девяти лет. Второй тур состоится с 1 по 30 августа. Жюри под председательством народной артистки РТ Зайнаб Фархетдиновой будет оценивать вокал, танцевальные способности и умение держаться на сцене. Второй тур смогут пройти лишь три конкурсанта.