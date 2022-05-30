Объявлен кастинг в проект «СалаваTik» детского журнала «Салават күпере»

Редакция журнала «Салават күпере» проводит кастинг для участия в третьем сезоне проекта «СалаваTik». Отбор будет проводиться среди детей в возрасте от шести до девяти лет, заявки в формате видеозаписи рассматриваются до 1 июля. Жюри выберет трех победителей.

По условиям кастинга, дети должны показать свое умение петь и танцевать. Итоги онлайн-тура конкурса станут известны в августе, затем 30 победителей выступят перед жюри вживую. Судьи также оценят актерские способности участников. Более подробно об условиях кастинга можно будет узнать на сайте журналов «Сабантуй» и «Салават күпере», отметила на пресс-конференции в «Татар-информе» главный редактор обоих изданий Зиля Файзуллина.

По ее словам, кастинг проводится из-за изменений в команде проекта «СалаваTik» — часть детей окончили начальную школу и перешли в среднюю школу. Из-за этого они уже не могут сочетать участие в проекте с учебой.

«У нас в проекте шесть маленьких артистов от 6 до 12 лет. Желающих прийти в проект много, в течение года мы получаем звонки, обращения с просьбой от родителей. Чтобы взять лучших, мы проводим отбор», — пояснила Зиля Файзуллина.

Победители кастинга будут приглашены в ансамбль под руководством Гульназ Гафуровой в Казанской городской филармонии, где они будут заниматься по два раза в неделю. «В проекте дети знакомятся с известными людьми и сами становятся известными, развиваются творчески. Дети у нас проходят очень хорошую школу, за полтора года становятся настоящими артистами, способными дать полноценный концерт», — заметила Зиля Файзуллина.

За полтора года существования проекта «СалаваTik» было создано 26 роликов с детскими обучающими песнями на татарском языке, которые набрали на YouTube почти миллион просмотров. Проект осуществляется при поддержке Комиссии по сохранению и развитию языков при Президенте Татарстана.