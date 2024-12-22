Заявлений о нарушении порядка в Казани после атаки ВСУ не поступало

Заявлений о нарушении общественного порядка после атаки БПЛА в Казани не поступало. Об этом заявили сегодня на оперативном штабе в мэрии Казани.

«После получения сигналов о происшествии личный состав казанского гарнизона полиции немедленно был мобилизован. Было оцеплено место происшествия, проведены эвакуационные мероприятия. Все было сделано для дальнейшего обеспечения безопасности граждан», – отметил представитель УМВД Казани Наиль Хабибуллин.

По его словам, в настоящее время на двух объектах – в доме №11 по улице Альберта Камалеева, и на улице Клары Цеткин – полицейские работают по специальному плану до особого распоряжения. От жильцов данных домов и от граждан заявлений о нарушении общественного порядка не допущено, дополнил он.

Накануне, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке ВСУ. По данным штаба Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы восемь прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате атаки никто не пострадал.