Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заявлений о нарушении порядка в Казани после атаки ВСУ не поступало
Заявлений о нарушении общественного порядка после атаки БПЛА в Казани не поступало. Об этом заявили сегодня на оперативном штабе в мэрии Казани.
«После получения сигналов о происшествии личный состав казанского гарнизона полиции немедленно был мобилизован. Было оцеплено место происшествия, проведены эвакуационные мероприятия. Все было сделано для дальнейшего обеспечения безопасности граждан», – отметил представитель УМВД Казани Наиль Хабибуллин.
По его словам, в настоящее время на двух объектах – в доме №11 по улице Альберта Камалеева, и на улице Клары Цеткин – полицейские работают по специальному плану до особого распоряжения. От жильцов данных домов и от граждан заявлений о нарушении общественного порядка не допущено, дополнил он.
Накануне, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке ВСУ. По данным штаба Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы восемь прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате атаки никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников