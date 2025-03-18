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СВО 18 марта 2025 09:28

Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» подали 1249 бойцов СВО

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Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» подали 1249 участников спецоперации.

Кандидатов, прошедших отбор, ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Заявки принимаются до 30 марта.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах жизни в Татарстане.

#Батырлар. Герои Татарстана #помощь участникам СВО
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