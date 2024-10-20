В МИД РФ отреагировали на отказ Киева от транзита российского газа

В Европе знают о ситуации, которая сложилась из-за отказа Киева продлить соглашение о транзите. Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, чьи слова приводит РИА «Новости».

Потребители из Европы осознают сложности, к которым может привести данное решение Киева. Сейчас прорабатывают варианты действий, способные обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях, ответил спикер на вопрос о дальнейших действиях России.

Он напомнил, что 5-летний контракт истекает в конце декабря. Это тот самый договор, по которому «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите российского газа через Украину в страны Европы. Позже в Киеве отказались его продлевать, но не исключили, что сохранят этот маршрут для прокачки газа, добавил спикер.

Полищук подчеркнул, что российские компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют свои обязательства, согласно контракту.