Заявки на подключение газа подали 123 жителя казанских поселков

С 2021 года собственники индивидуальных домов, которые проживают в поселках Казани или в садоводческих некоммерческих товариществах, могут принять участие в программе догазификации. Заявки на подключение газа уже подали 123 собственника домохозяйств. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«До каждого населенного пункта доведены газопроводы, остались отдельные улицы и в основном вновь построенные дома, которые пока еще не получили газоснабжение», — отметил докладчик.

По словам Гиниятуллина, на сегодняшний день к газу могут быть подключены еще 136 домохозяйств без учета садоводческих товариществ.

Спикер напомнил, что программа догазификации населенных пунктов инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Она формируется на основании личных заявлений собственников негазифицированных домов. «Президент РФ Владимир Путин поручил „Газпрому“ обеспечить природным газом жилые дома», — напомнил докладчик.

Подробно о том, как подать заявку и сколько татарстанцев приняло участие в программе, читайте в материале ИА «Татар-информ».