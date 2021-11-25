Операция «Догазификация»: как в Татарстане бесплатно подвести газ к участку

В Татарстане начался масштабный проект догазификации – бесплатно к участкам домов будут подведен природный газ. Подвести газопроводы к участкам в республике могут 18 тыс. владельцев частных домов, на участие в программе уже заявились 6 тыс. татарстанцев.

В этом году общее количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов в Татарстане превысило уже 1,5 миллиона

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Уровень газификации в Татарстане – один из самых высоких в России

Татарстан ­– один из крупнейших потребителей природного газа в стране: в 2021 году в республике планируется использовать 18 кубических метров голубого топлива. При этом в регионе наиболее высокий в России процент газификации – 99,5%.

В среднем в республике ежегодно газифицируется 19 тыс. квартир и домовладений. В этом году общее количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов превысило уже 1,5 миллиона.

Продвинуться еще дальше поможет новая программа социальной газификации – по поручению Президента России Владимира Путина газ будет подводиться до участков бесплатно.

Благодаря новой программе социальной газификации газ будет подводиться до участков бесплатно Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», – сказал Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в апреле этого года.

Он подчеркнул, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Не должно быть и сбоев в реализации программы – Президент пообещал лично проконтролировать ее выполнение.

На догазификацию – 4 млрд рублей

В Татарстане разработан план социальной газификации до 2023 года. Согласно расчетам, к сетям газораспределения будет подключено свыше 18 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах. Показатель газификации в республике вырастет до 99,8%. Будет дополнительно построено и введено в эксплуатацию 1,2 тыс. км газопроводов. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей.

В Татарстане для реализации плана социальной газификации будет дополнительно построено и введено в эксплуатацию 1,2 тыс. км газопроводов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Финансироваться программа будет за счет специальных надбавок к тарифам для «Газпрома» на транспортировку газа по газораспределительным сетям и за счет средств Единого оператора газификации.

Кто может заявиться на участие в социальном проекте?

Подать заявку на подведение газа может любой человек, у которого в собственности находятся жилой дом и земельный участок.

При этом газ должен использоваться только на личные и домашние нужды, они не могут быть связаны с предпринимательством.

Дом должен находиться в границах газифицированного населенного пункта.

Садоводческие товарищества могут заявиться на подведение газа до границ общего пользования.

Подать заявку на подведение газа можно к дому, который находится в границах газифицированного населенного пункта Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как подать заявку?

От жителей Татарстана уже поступило около 6 тыс. заявок на догазификацию.

Подать заявку на социальную газификацию можно:

• на портале Госуслуг;

• на сайте Единого оператора газификации Российской Федерации; здесь же можно проверить, входит ли населенный пункт в программу газификации;

• письменно во всех эксплуатационно-производственных управлениях (ЭПУ) и районных газовых службах (РЭГС) компании «Газпром трансгаз Казань»;

• дистанционно на электронные адреса ЭПУ.

По вопросам социальной газификации можно обратиться по телефонам (843) 288-26-59, 288-26-16.

Плата за подключение к газораспределительным сетям (ГРС) установлена Госкомитетом РТ по тарифам Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сэкономить на электричестве

Программа позволит исключить из статьи затрат расходы на подключение к сетям. Плата за подключение к газораспределительным сетям (ГРС) установлена Госкомитетом РТ по тарифам. В 2021 году она составляет при расстоянии от границ земельного участка заявителя до ГРС до 10 метров – 28,2 тыс. рублей с НДС, от 10 до 20 метров – 42,4 тыс. рублей, свыше 20 метров и до 200 метров – 70,6 тыс. рублей.

Представитель газосервисной компании говорит, что, несмотря на высокий уровень газификации, даже в Казани есть целые негазифицированные улицы. Он рассчитал, что газификация такой улицы из 10 домов до участков в среднем обойдется в 350 тыс. рублей, или по 35 тыс. рублей на дом. Таким образом, он оценил потенциальную выгоду домовладельцев.

Газификация улицы из 10 домов до участков в среднем обойдется в 350 тыс. рублей, или по 35 тыс. рублей на дом Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Эксперты также отмечают, что те, кто уже проживает в индивидуальных домах пока без газа, получат существенную экономию не только при подключении, но и при оплате счетов за отопление. Так как отапливать зимой помещение электроприборами выходит около 20-30 тыс. рублей в месяц, газовым оборудованием – около 3-5 тыс. рублей в месяц в зависимости от площади. Также, по их мнению, программа может стимулировать к переезду за город тех, кто пока только рассматривает такую возможность.