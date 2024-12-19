«Захватили остров, 10 человек взяли в плен»: 52-летний боец из РТ громит врага на СВО

Эдуард Файзрахманов из поселка Уруссу Ютазинского района Татарстана сейчас участвует в специальной военной операции. Его супруга Миляуша рассказала о бойце и о том, как он сражается на передовой.

Эдуард родился в 1972 года в Балтасинском районе, рано потерял отца. Его мама Разина одна поднимала детей. Помимо заботы о быте, она взяла на себя ответственность за обучение и воспитание сына и дочери. По словам невестки, в ее доме всегда царила атмосфера любви и заботы, но в то же время она умела быть строгой, когда это было необходимо.

Эдуард хорошо учился, занимался спортом. Особенно любил дзюдо — он 14 раз становился победителем первенства Татарстана. В 16 лет юноша — уже трехкратный победитель всесоюзных турниров СССР и мастер спорта. В 1990 году был призван в армию. Служил в Воздушно-десантных войсках, его часть была частью Группы советских войск в Германии и дислоцировалась в немецком городе Виттштоке. После завершения срочной службы остался в армии по контракту еще на два года. Вернулся на родину в звании старшины.

В 1994 году вернувшийся с военной службы молодой человек пришел работать в отдел милиции Балтасинского района. В 1995–1998 годах обучался в школе милиции Елабуги. Затем продолжил учебу в Казани, в Юридическом институте МВД России. Спорт не бросал: был включен в состав сборной команды РТ по борьбе, становился победителем соревнований. Тогда же его повысили в звании до лейтенанта. Участвовал и в боевых действиях. В 2002 году Файзрахманов был командирован на Северный Кавказ: Моздок, Кизляр, Гудермес, Ханкала, Грозный.

После возвращения на родину получил звание старшего лейтенанта, потом капитана, затем майора. В 2012 году Эдуард Файзрахманов стал начальником отдела ГИБДД Ютазинского района. Пять лет подряд возглавляемый им отдел ГИБДД удерживал лидерство среди 21 района по третьей категории (среди сельских районов), добиваясь высоких результатов и выходя на первое место.

Приложив немало усилий, ему удалось построить в Уруссу новое здание ГИБДД. С 2017 года Файзрахманов пять лет занимал должность начальника полиции по охране общественного порядка. Он является заслуженным пенсионером МВД в звании подполковника.

Казалось бы, после выхода на пенсию настало время для спокойной жизни. Но, к сожалению, события приняли резкий поворот. «Его старший сын Рустам героически погиб на СВО», — со слезами на глазах пояснила супруга Эдуарда Миляуша.

Рустам был призван в армию из Ютазинского района. По окончании службы остался еще на один год, заключив контракт. Однако из-за начавшейся спецоперации он в числе первых попал на передовую и в 2023 году погиб.

«Эдуард очень тяжело пережил горе, обрушившееся на нашу семью, — продолжила Миляуша. — Он не хотел мириться с жестокостью и несправедливостью. Потерял покой, думал, переживал... И вот в мае 2024 года он добровольцем отправился на специальную военную операцию».

«Я понимаю, что иначе он не мог поступить. Раз в десять дней пытается позвонить или написать SMS. Он понимает, что я сильно за него переживаю... Долго с ним разговаривать нельзя, связь плохая. Он служит в десантно-штурмовом полку, на должности заместителя командира взвода в звании старшины (полицейские звания не приравнены к армейским — прим. Т-и). Как всегда, остается верным своему воинскому долгу», — пояснила жена бойца.

Она подчеркивает, что недавно солдатам пришла большая партия помощи из родного Балтасинского района: тепловизоры, газовые баллоны, шланги, лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости. Но самое главное — мотоцикл под названием «Эндуро».

Мотоцикл стал Эдуарду настоящим боевым другом. За помощью военному пришлось и вовсе проехать 400 километров. За двое суток удалось благополучно доставить груз в нужное место.

«Транспортировка далась нелегко, дроны летают, груз тяжелый, под ноги надо внимательно смотреть. Очень тревожно, в общем, — со вздохом объяснила Миляуша. — У Эдуарда уже было четыре легких ранения в ноги. Как он сам рассказывал, с небольшими потерями захватили остров, десять человек взяли в плен, разгромили более 50 противников».

За доблесть и добросовестное выполнение воинского долга, образцовую боевую дисциплину, мужество и героизм Эдуард удостоен благодарности от командира и именных часов.

«С нетерпением ждем тебя, дорогой, — с большим волнением призналась супруга бойца. — Я считаю, что это еще одно большое испытание для нашей семьи. Я убеждена, что, несмотря ни на что, радостные встречи будут. Ведь дома папу ждут трое детей. Мы каждый день молимся за наших защитников, чтобы они вернулись скорее живыми и невредимыми».

Дети тоже ждут своего отца. Сыну, Ильясу, 13 лет. Отличник учебы, занимает призовые места на республиканских олимпиадах. Занимался боксом на протяжении восьми лет, побеждал на многих турнирах. Завоевал много почетных грамот, медалей и кубков.

Восьмилетний Ильшат тоже хорошо учится в школе, занимается в музыкальной школе. Не отстает от брата, три года ходил на борьбу, одержал немало побед. Шестилетняя Алия посещает детский сад №7. Занимается в танцевальном кружке, уже второй год блистает на «Ютазы йолдызлары», участвует в различных культурных мероприятиях, занимает ведущие места. Родители гордятся своими детьми.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.