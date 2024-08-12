«Захотелось испытать себя»: боец из Бавлов отправился защищать родину на СВО

Участник специальной военной операции с позывным Татарин отправился защищать Родину сразу после срочной службы. Контракт мужчина подписал в июле 2023 года и по сегодняшний день продолжает биться с врагом на фронте.

«Мне захотелось посмотреть на то, как там живут люди, испытать себя и защищать Родину. В 2022 году меня не взяли, я сначала отслужил в армии, а только потом подписал контракт. Живём в блиндажах. Еда, одежда – всё выдаётся, ни на что не жалуемся. Какую сумму называли при заключение контракта – такую и получаем. Приходят все назначенные выплаты», – рассказал он.

К выбору Татарина семья отнеслась с пониманием. Они хоть и сильно переживают, но очень гордятся им. При распределении боец попал в ту часть, где не было его земляков, – в бригаде он был один из Татарстана. Поначалу ему было не комфортно, но потом он влился в коллектив и стал частью большой семьи.

Сейчас бавлинец приехал домой для реабилитации после ранения. Но несмотря на это Татарин не жалеет о своём выборе и считает, что защищать Родину обязан каждый мужчина.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Яны Махмутовой