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Захарова заявила о росте военной активности Финляндии
После того как Финляндия вступила в НАТО, Россия начала фиксировать рост ее военной активности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Спикер добавила, что на сегодняшний день политика Хельсинки выстраивается как у Запада, то есть по линии нанесение России стратегического поражения.
Ранее Захарова заявляла, что России не о чем разговаривать с киевским режимом. Представитель МИД РФ считает, что западным союзникам Украины нужно убедить Киев отказаться от атак на критическую инфраструктуру России и прекратить передачу ему летальных вооружений.
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