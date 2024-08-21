Захарова заявила о росте военной активности Финляндии

После того как Финляндия вступила в НАТО, Россия начала фиксировать рост ее военной активности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Спикер добавила, что на сегодняшний день политика Хельсинки выстраивается как у Запада, то есть по линии нанесение России стратегического поражения.

Ранее Захарова заявляла, что России не о чем разговаривать с киевским режимом. Представитель МИД РФ считает, что западным союзникам Украины нужно убедить Киев отказаться от атак на критическую инфраструктуру России и прекратить передачу ему летальных вооружений.