Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: России не о чем разговаривать с киевским режимом
После атаки ВСУ на Курскую область, где совершались убийства мирных жителей, медиков и волонтеров, нападения на транспорт, России не о чем разговаривать с киевским режимом. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на публикацию The Washington Post.
«Разумеется, как сказал Президент РФ Владимир Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем», — заявила она.
По словам представителя МИД, западным союзникам Украины нужно убедить Киев отказаться от атак на критическую инфраструктуру России и прекратить передачу ему летальных вооружений.
«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий», — добавила собеседница агентства.
В публикацию WP говорилось, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала непрямые переговоры между Киевом и Москвой. Комментируя это, Захарова напомнила, что в апреле 2022 года Украина приняла решение выйти из переговорного процесса, а затем сама себе запретила участие в нем. После этого у Киева было множество шансов на возобновление диалога, однако «единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»