После атаки ВСУ на Курскую область, где совершались убийства мирных жителей, медиков и волонтеров, нападения на транспорт, России не о чем разговаривать с киевским режимом. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на публикацию The Washington Post.

«Разумеется, как сказал Президент РФ Владимир Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем», — заявила она.

По словам представителя МИД, западным союзникам Украины нужно убедить Киев отказаться от атак на критическую инфраструктуру России и прекратить передачу ему летальных вооружений.

«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий», — добавила собеседница агентства.

В публикацию WP говорилось, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала непрямые переговоры между Киевом и Москвой. Комментируя это, Захарова напомнила, что в апреле 2022 года Украина приняла решение выйти из переговорного процесса, а затем сама себе запретила участие в нем. После этого у Киева было множество шансов на возобновление диалога, однако «единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными».