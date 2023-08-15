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Захарова заявила, что из Киево-Печерской лавры делают «санаторий для душевнобольных»
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На Украине объявили, что Киево-Печерская лавра превращается в место «духовной реабилитации» для ВСУ и запустит для них «духовные практики». О действительном значении этих слов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Санаторий для душевнобольных?» — написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня украинские силовики начали штурм трех корпусов лавры, в которых проживают паломники и часть братии.
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