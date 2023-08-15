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Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции начали штурм 54, 57 и 58 корпусов Киево-Печерской лавры, сообщают в Telegram-канале Украинской Православной Церкви (УПЦ).
Как указано в сообщении, полиция оцепила указанные корпуса. Правоохранители уже срезали замки и ворвались в 57 корпус.
Отмечается, что в этих корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской Лавры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на службе в Киево-Печерской лавре мужчина попытался разбить камнем икону. Мужчина вошел в храм во время литургии, после чего два раза ударил камнем по иконе Спасителя.
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