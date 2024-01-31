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Захарова заявила, что даже в ЕС высказывания Борреля считают безумными
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, которое противоречит сути дипломатической работы. Так прокомментировала статью европейского дипломата в журнале L’Obs официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«<...> оно воспринимается как „ну это же Боррель“. Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза, они точно также относятся к этому, — отметила Захарова. — С другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они то же самое говорят, что „это же Боррель“. Они сами между собой общаются, осознавая, что заявления этого человека уже даже не маргинальны — они безумны».
Она подчеркнула, что такая мысль у дипломата даже зарождаться должна с большим трудом. Высказывания Борреля противоречат сути дипломатической работы, что шокирует, заключила представитель МИД.
Ранее в статье для французского журнала L’Obs глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель написал, что «соблазны примирения» сторон конфликта на Украине являются ошибочными.
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