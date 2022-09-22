Захарова: Запад давно образумил бы Украину, если опасался ядерной катастрофы

Если бы западные страны действительно опасались угрозы ядерной катастрофы, они бы стремились образумить киевские власти. Вместо этого они пытаются обвинить во всем Россию и обличить ее в том, о чем она даже не заявляла. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Я не могу вам сказать однозначно, потому что, с одной стороны, они эту историю раскручивают в антироссийском ключе, пытаясь навязать нам несуществующее, и пытаются обличить нас в том, что никто не делал и даже не говорил. Но с другой стороны, если бы они действительно опасались какой-то ядерной катастрофы, они все-таки как-то бы образумили киевский режим», — уверена она.

По словам Захаровой, на сложившуюся ситуацию стоило бы обратить внимание Евросоюзу, который должен повлиять на Вашингтон. Сейчас, чтобы снизить угрозу ядерной катастрофы, стоит прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

«Поэтому я, например, не очень уверена, что до конца у тех людей, которые занимаются, как минимум, обслуживанием внешнеполитической доктрины на Западе, есть понимание того, что такое ядерная катастрофа, если они попустительствуют, а кто-то впрямую участвует, в нанесении ударов по ядерному объекту — Запорожской АЭС», — подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее она обличила Президента США Джо Байдена в искажении слов Президента России Владимира Путина о ядерной угрозе в мире. Она напомнила, что в своем обращении к гражданам глава государства не приписывал России желания развязать ядерную войну.