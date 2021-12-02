Захарова: Втягивание Украины в военные дела НАТО дестабилизирует обстановку в Европе

Дальнейшее втягивание Украины в военные дела НАТО может привести к дестабилизации обстановки в Европе, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», — сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел в Риге.

Ранее выступая в парламенте 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его страна обладает сильной армией и может ее использовать.

Президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия зовет!» в свою очередь заявил, что надеется на здравомыслие и ответственность мирового сообщества по отношению к своим странам.