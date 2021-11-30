Путин надеется, что в мировом сообществе возобладают здравомыслие и ответственность

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в мировом сообществе будет преобладать чувство здравого смысла и ответственности за свои страны, которое поможет избежать вооруженных конфликтов. О своих ожиданиях глава государства заявил на форуме «Россия зовет!», который транслировало РИА Новости.

«Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что в случае появления на Украине западных ударных комплексов Россия будет вынуждена принимать ответные меры.

«Если на территории Украины возникнут какие-то ударные комплексы, подлетное время до Москвы будет семь — десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут. Пять минут! А что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас!» — подчеркнул Путин.

В связи с этим он напомнил, что в России недавно успешно прошли испытания гиперзвуковых ракет. «Потому что мы сейчас успешно испытали, и с начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов», — добавил Президент РФ.

Владимир Путин уточнил, что создание угрозы для безопасности России является «красной линией», и понадеялся, что в отношениях с Украиной до этого не дойдет.