Захарова: Вопрос о стоимости аксессуаров чиновников закономерен

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сочла закономерными вопросы, возникающие у пользователей социальных сетей после появления чиновников на публичных мероприятиях в дорогой одежде и аксессуарах.

Дипломат в ходе обсуждения в «Переговорке» на «Радио 1» и Propusk.tv сочла вполне допустимыми вопросы к государственным деятелям по поводу внешнего вида, если они задаются корректно и без оскорблений.

При этом, по мнению Захаровой, представители власти должны по возможности поддерживать российских производителей – от одежды и аксессуаров до компаний, работающих с отечественными материалами и культурными образами.

Представитель МИД добавила, что ей самой поступали предложения от российских брендов бесплатно носить их вещи. Но для государственных служащих подобные презенты могут создавать юридические ограничения, поскольку их получение может рассматриваться как подарок, объяснила она.

Вместе с тем Захарова призналась, что ей приходилось получать от российских производителей аксессуары для рабочих поездок, но уточнила, что не воспринимает одежду и сумки как предмет коллекционирования.