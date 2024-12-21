Политолог Бовт: Противник мог атаковать Казань из-за недавней похвалы Путина

Причиной массовой атаки беспилотников на Казань могла стать похвала Президента России Владимира Путина в адрес города и его властей. Во время итоговой пресс-конференции он высоко оценил столицу Татарстана, в том числе в связи с прошедшим саммитом БРИКС, предположил политолог Георгий Бовт.

«Что еще раз подчеркивает показательный демонстративный характер атаки, ее информационно-пропагандистский эффект. Расчет на эскалацию опять же», — заявил он в своем телеграм-канале.

Еще одним фактором могла стать попытка создать эффект паники в преддверии новогодних праздников.