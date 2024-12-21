Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Политолог Бовт: Противник мог атаковать Казань из-за недавней похвалы Путина
Причиной массовой атаки беспилотников на Казань могла стать похвала Президента России Владимира Путина в адрес города и его властей. Во время итоговой пресс-конференции он высоко оценил столицу Татарстана, в том числе в связи с прошедшим саммитом БРИКС, предположил политолог Георгий Бовт.
«Что еще раз подчеркивает показательный демонстративный характер атаки, ее информационно-пропагандистский эффект. Расчет на эскалацию опять же», — заявил он в своем телеграм-канале.
Еще одним фактором могла стать попытка создать эффект паники в преддверии новогодних праздников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»