Захарова: США станут стороной конфликта, если поставят Киеву ракеты большей дальности

Если Вашингтон начнет поставлять Киеву ракеты большей дальности, это будет означать переход красной черты. Штаты станут непосредственной стороной конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта, – сказала она. – При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что начало поставок киевскому режиму американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.