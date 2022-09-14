Посол Антонов: Поставки ракет ATACMS Киеву втянут США в прямой конфликт с Россией

Начало поставок киевскому режиму американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, если ВСУ получит такое оружие от Штатов, в области возможного поражения будут находиться крупные города, объекты промышленной и транспортной инфраструктуры России.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что украинские военные «постоянно нарушают нормы гуманитарного права» даже на тех территориях, которые киевский режим считает своими. По мнению дипломата, если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы территории РФ.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, инициированной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.