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Политика
16 декабря 2022  08:55

Захарова: США немедленно приступили бы к уничтожению России, будь у них способ

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Если бы существовал какой-либо способ уничтожить Россию, Соединенные Штаты немедленно воспользовались бы им. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. 

«Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще всё на свете, они бы к этому немедленно преступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно преступили (орфография автора сохранена – прим. Т-и)», — написала Захарова в своем телеграм-канале. 

Накануне Карин Жан-Пьер констатировала, что американские власти не видят механизмов, которые позволили бы изменить правила ООН и исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности организации. 

«И поэтому мы сосредоточены на продолжении усилий по изоляции России и в международных организациях и по привлечению России к ответственности, в том числе посредством санкций и принудительных мер, о которых мы объявили сегодня, как вы видели», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

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