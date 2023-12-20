Захарова сравнила ФРГ с Гринчем из-за угрозы конфискации подарков из России

Власти ФРГ ведут себя как герой знаменитого кинофильма «Гринч — похититель Рождества», грозя конфисковывать подарки из России. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма», — цитирует ее РИА Новости.

Решение таможни Германии можно расценить лишь как «ментальное нездоровье», заметила Захарова, и предложила узнать отношение народа ФРГ к этой инициативе и властям в целом.

Ранее немецкая таможня напомнила о запрете на ввоз российских товаров на территорию ЕС. По мнению ее представителей, часть такой «запрещенки» может входить в состав рождественских и новогодних подарков, отправленных по почте. В связи с этим отправления могут быть арестованы либо конфискованы на границе.