Фото: МИД России

Комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака к интервью Президента России Владимира Путина говорят о том, что они оба нарушили приказ США. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что американские власти призывали не смотреть интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Если он (Шольц – прим. Т-и) будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — с иронией отметила Захарова.

Говоря о Сунаке, она сказала, что последние британские Премьеры ставят во главу угла не заботу о своей стране, а слепое выполнение воли США.

Напомним, что Шольц раскритиковал интервью Путина, назвав его «смехотворным», а Сунак – «абсурдным».