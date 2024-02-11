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Захарова: Шольц и Сунак нарушили приказ США не смотреть интервью Путина
Комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака к интервью Президента России Владимира Путина говорят о том, что они оба нарушили приказ США. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что американские власти призывали не смотреть интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Если он (Шольц – прим. Т-и) будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — с иронией отметила Захарова.
Говоря о Сунаке, она сказала, что последние британские Премьеры ставят во главу угла не заботу о своей стране, а слепое выполнение воли США.
Напомним, что Шольц раскритиковал интервью Путина, назвав его «смехотворным», а Сунак – «абсурдным».
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