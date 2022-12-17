Захарова: Руководители ЕС неспособны признать тщетность всех антироссийских санкций

Болезненные последствия политики антироссийских санкций для Евросоюза будут только нарастать. При этом 9-й пакет ограничений, вступивший в силу в пятницу, не привносит ничего принципиально нового в отношения. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний „пакет“ будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — считает Захарова.

Она отмечает, что из-за непродуманных шагов Брюсселя европейцы уже столкнулись с энергетическим дефицитом и беспрецедентной «санкционной инфляцией», над экономикой ЕС нависла реальная угроза деиндустриализации.

Одержимость Евросоюза санкциями против России нанесла и наносит значительный урон и развивающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, которые не могут конкурировать с Западом в борьбе за ресурсы, добавила представитель МИД.

Ранее в пятницу ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ, в рамках которого введен запрет на экспорт дронов и вещание тв-каналов.