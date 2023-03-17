Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения
Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — напомнила Захарова.
Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что РФ не сотрудничает МУС, а исходящие от него «возможные „рецепты“ на арест» будут для российской стороны «юридически ничтожными».
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В сообщении МУС отмечается, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»