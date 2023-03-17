Захарова: Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения

Решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — напомнила Захарова.

Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что РФ не сотрудничает МУС, а исходящие от него «возможные „рецепты“ на арест» будут для российской стороны «юридически ничтожными».

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В сообщении МУС отмечается, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.