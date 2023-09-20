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Захарова прокомментировала гибель российских миротворцев в Карабахе
Гибель российских миротворцев Нагорном Карабахе вечным позором ляжет на клеветников, которые подвергли сомнению их деятельность в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя трагедию, произошедшую сегодня.
«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе, — написала она в своем телеграм-канале. — Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников».
Напомним, что сегодня автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел при возвращении с наблюдательного поста. Все находившиеся в машине погибли.
Захарова напомнила, что этого можно было избежать, если бы Ереван последовал трем трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении (2020 и двух — 2021 года). Эти документы наглядно показывали, как урегулировать ситуацию мирно и взаимоуважительно.
«Ереван предпочел не реализовывать то, под чем поставил подпись, а поискать счастья у НАТО/ЕС. Именно при посредничестве Брюсселя и главного советчика — Парижа — 6 октября 2022 года на саммите в Праге было принято Заявление по итогам четырёхсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС», — напомнила она.
Тем не менее тогда было принято заявление, в котором Премьер Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а Нагорный Карабах — его частью.
«Это стало окончательным решением Ереваном вопроса Нагорного Карабаха. Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван, — эти вопросы надо задавать им», — подытожила она.
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